ATP 250 Montpellier: Bellucci supera Pouille all’esordio

Un Mattia Bellucci in grande spolvero ha inaugurato il suo cammino all’ATP 250 di Montpellier con una convincente vittoria contro il francese Lucas Pouille. Il tennista lombardo, numero 98 del ranking mondiale, ha imposto il suo tennis mancino sul veloce indoor transalpino, superando l’ex top-10 con un doppio 6-4 in un’ora e 41 minuti di gioco. Una prestazione che conferma la crescita del tennista italiano, sempre più a suo agio nei tornei del circuito maggiore.

La partita si è rivelata un autentico duello di nervi e tattica, con Bellucci abile a gestire i momenti chiave grazie a un mix efficace di servizio, variazioni di ritmo e discese a rete ben orchestrate. Particolarmente significativa la sua capacità di fronteggiare e annullare ben 10 palle break, dimostrando una maggiore maturità tattica e mentale che fa ben sperare per il prosieguo del torneo.

Il primo set ha visto i due contendenti studiare attentamente le reciproche strategie nei primi giochi. La svolta è arrivata nel sesto game, quando Bellucci si è trovato ad affrontare quattro palle break consecutive. In questo frangente, il mancino di Busto Arsizio ha mostrato tutto il suo carattere: servizi precisi, variazioni di ritmo e un intelligente uso delle traiettorie mancine gli hanno permesso di uscire indenne da una situazione potenzialmente pericolosa. L’italiano ha poi capitalizzato il momento positivo strappando il servizio a Pouille nel game successivo. Nemmeno lo svantaggio di 0-40 sul 4 a 3 ha scalfito la determinazione di Bellucci, che ha continuato a giocare il suo tennis fatto di prime palle efficaci e intelligenti discese a rete, chiudendo poi il parziale 6-4.

Il secondo set ha visto un Bellucci ancora più aggressivo in risposta, capace di breakkare immediatamente il francese. La reazione d’orgoglio di Pouille non si è fatta attendere, ma l’italiano ha continuato a mostrare una notevole solidità nei propri turni di servizio. Particolarmente significativo il sesto game, dove ha nuovamente dimostrato sangue freddo nell’annullare altre palle break. Il match ha vissuto momenti di grande tennis nel nono game, con Bellucci che ha costruito due match point ma ha trovato sulla sua strada un nastro sfortunato nella prima occasione. La conclusione è arrivata nel game successivo, con l’italiano implacabile nel chiudere a zero.

La vittoria assume un significato particolare considerando il valore dell’avversario: Pouille, ex numero 10 del mondo, resta un tennista di grande talento e esperienza, specialmente sul veloce indoor. Il francese, nonostante un ranking attuale di 104, ha dimostrato sprazzi del suo miglior tennis, rendendo ancora più preziosa la vittoria di Bellucci.

L’italiano attende ora il vincente del match tra l’americano Aleksandar Kovacevic, numero 102 del ranking, e il belga David Goffin, attuale numero 56 ATP. Entrambi i potenziali avversari presentano sfide interessanti: Kovacevic è un giocatore in ascesa con caratteristiche simili a Pouille, mentre Goffin, ex top-10, porta con sé un bagaglio di esperienza notevole e un gioco particolarmente adatto alle superfici veloci indoor.

Le condizioni di gioco del torneo di Montpellier sembrano particolarmente congeniali al tennis di Bellucci: il veloce indoor esalta le sue caratteristiche di giocatore aggressivo e il suo servizio mancino. La superficie rapida gli permette di essere ancora più efficace con il suo gioco di anticipo e le variazioni che caratterizzano il suo tennis.

ATP Montpellier Mattia Bellucci Mattia Bellucci 6 6 Lucas Pouille Lucas Pouille 4 4 Vincitore: Bellucci Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 L. Pouille 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 ace 4-3 → 5-3 L. Pouille 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A A-40 4-2 → 4-3 M. Bellucci 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 L. Pouille 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 3-1 → 3-2 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 df 2-0 → 2-1 M. Bellucci 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 2-0 L. Pouille 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-4 → 6-4 L. Pouille 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace 40-30 ace 5-3 → 5-4 M. Bellucci 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 L. Pouille 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-2 → 2-3 M. Bellucci 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 L. Pouille 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-1 → 1-1 L. Pouille 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Statistica Bellucci 🇮🇹 Pouille 🇫🇷 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 292 252 Ace 8 6 Doppi falli 1 5 Prima di servizio 40/70 (57%) 34/69 (49%) Punti vinti sulla prima 34/40 (85%) 31/34 (91%) Punti vinti sulla seconda 14/30 (47%) 11/35 (31%) Palle break salvate 10/10 (100%) 7/9 (78%) Giochi di servizio giocati 10 10 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 120 68 Punti vinti sulla prima di servizio 3/34 (9%) 6/40 (15%) Punti vinti sulla seconda di servizio 24/35 (69%) 16/30 (53%) Palle break convertite 2/9 (22%) 0/10 (0%) Giochi di risposta giocati 10 10 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti al servizio 48/70 (69%) 42/69 (61%) Punti vinti in risposta 27/69 (39%) 22/70 (31%) Totale punti vinti 75/139 (54%) 64/139 (46%)





Francesco Paolo Villarico