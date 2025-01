WTA 250 Singapore: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani

WTA 250 Singapore – Tabellone Qualificazione – cemento (al coperto)

(1) Maya Joint vs Mai Hontama

(WC) Audrey Tong vs (12) Lin Zhu

(2) Aoi Ito vs (WC) Saisai Zheng

Lanlana Tararudee vs (10) Mananchaya Sawangkaew

(3) Anna Karolina Schmiedlova vs Dominika Salkova

(WC) Lynelle Lim vs (11) Nao Hibino

(4) Sijia Wei vs (WC) Eva Marie Desvignes

Heather Watson vs (8) Maria Timofeeva

(5) Darja Semenistaja vs Arina Rodionova

Arianne Hartono vs (7) Jil Teichmann

(6) Chloe Paquet vs Simona Waltert

Sara Saito vs (9) Alexandra Eala

Court 1 – ore 03:00

(1) Maya Joint vs Mai Hontama Inizio 03:00

(5) Darja Semenistaja vs Arina Rodionova

(3) Anna Karolina Schmiedlova vs Dominika Salkova

Heather Watson vs (8) Maria Timofeeva

(6) Chloe Paquet vs Simona Waltert

Lanlana Tararudee vs (10) Mananchaya Sawangkaew