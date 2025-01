Novak Djokovic si ritira: Alexander Zverev in finale agli Australian Open (Video)

Epilogo a sorpresa della prima semifinale degli Australian Open. Novak Djokovic abbandona dopo aver messo in rete la volèe che da il primo set a Zverev. Una fine inaspettata senza che il serbo avesse mostrato segni di sofferenza, o problemi fisici di qualsiasi tipo. Entrato in campo con la coscia sinistra abbondantemente fasciata, Djokovic aveva lottato punto su punto per tutta la prima frazione. Nessuna esitazione nel rincorrere le smorzate del tedesco, nessun cedimento nei bracci di ferro da campo. Molto probabilmente Djokovic ha sentito che non avrebbe potuto tenere il ritmo altissimo della prima frazione ancora per altri tre set. E’ probabile che il 10 volte vincitore del torneo avrebbe abbandonato anche se avesse vinto il tie-break.

“Ho fatto tutto il possibile per gestire sostanzialmente lo strappo muscolare che avevo”, ha detto Djokovic nella sua conferenza stampa post-partita. “I farmaci e, credo, la fascia e il lavoro di fisioterapia mi hanno aiutato in una certa misura oggi. Ma verso la fine di quel primo set ho iniziato a sentire sempre più dolore. Era troppo, credo, da gestire per me in quel momento. Sì, un finale sfortunato, ma ci ho provato.”

Il primo set è stata una battaglia durissima durata un’ora e ventuno minuti. Lottato ed equilibratissimo. Gioco non spettacolare, lunghi scambi da fondo aspettando più l’errore dell’avversario che la ricerca del vincente, ma ritmo molto alto. Nonostante le palle break, 5 per Zverev, quattro nel terzo gioco ed una sul quattro pari, e 3 consecutive per Djokovic, non si spezza l’equilibrio dei giochi di servizio. Anche nel tie-break nessun mini-break tanta è la concentrazione e l’attenzione dei due attori in campo. Poi la fine a sorpresa. Djokovic va a rete per annullare il primo set-point del set e sbaglia la volée di dritto. Fine set e fine partita Alexander Zverev è in finale.

“Non fischiamo per cortesia Djokovic.” Si raccomanda Zverev al pubblico deluso che avrebbe voluto vedere ancora tennis “Novak è uno che tiene a questo sport. Ha vinto questo torneo una volta con uno strappo addominale. Va rispettato. Mi è sembrato un set di alto livello. Ovviamente più vai avanti più un infortunio peggiora. Scambi molto fisici. Mi dispiace per Novak, ma sono felice di essere di nuovo in una finale Slam, la prima qui. Mi dispiace per come è finita, e non c’è giocatore che non rispetti più di Novak.”

Per Zverev questa è la sua terza finale Slam dopo quella persa contro Thiem nel 2020 agli US Open e contro Alcaraz nel 2024 al Roland Garros entrambe al quinto set. Zverev aveva vinto nel 2014 il titolo juniores qui a Melbourne e tenterà domenica di eguagliare il record di Stefan Edberg il solo ad avere vinto da lo Slam australiano anche da junior. Il tedesco aspetta il vincitore dell’altra semifinale che vede opposti Ben Shelton (20) ed il nostro Jannik Sinner (1). Zverev ha vinto nel 2024 a Cincinnati l’unico precedente contro l’americano, mentre è in vantaggio 4-2 contro il numero uno del mondo, con Sinner che si è aggiudicato l’ultimo confronto lo scorso anno sempre a Cincinnati. Per il ventisettenne tedesco che nel 2021 ha vinto le Finals e la medaglia olimpica, manca solo uno Slam per essere consacrato tra i grandi. A domenica per la risposta.

La cronaca

Primo set. Serve Djokovic che inizia con un dritto fuori. Già due lunghi scambi da fondo. Novak nonostante la coscia sinistra fasciata recupera una pregevole smorzata di Zverev: 1-0. Ritmo molto alto da parte di Zverev 1-1. Cerca il serve and volley Novak, Zverev risponde bene 0-30. Servizio vincente ed ace, il serbo recupera 30 pari. Rovescio in rete. Palla break. Dritto in rete del numero due del mondo. Annullata. Dritto lungo di Novak, altra palla break. Insicuro con il rovescio Zverev. Parità. Questa volta il rovescio è vincente. Terza palla break. Passante in rete. Parità. A rete il tedesco che chiude con una demi-volée di dritto. Palla break numero quattro. Si spegne Zverev che stecca il dritto. Parità. Gioco complicato ma Djokovic ne esce fuori 2-1.

Sbaglia a rete il numero due del mondo che mette fuori il rovescio incrociato 0-30. Ancora un errore di rovescio 0-40, tre palle break Djokovic. Esce il rovescio del serbo che spreca la prima occasione. Ace per cancellare la seconda e smash per la terza. Parità. Terzo ace per il tedesco. Se ne esce anche Zverev 2-2. Gioco tranquillo per il dieci volte campione a Melbourne 3-2. Doppio ace per Zverev 3-3. Serve and volley per Nole 15-0. Bene la prima per Djokovic che cerca di scendere a rete appena possibile. Ottimo passante del tedesco. Parità. Tiene Novak: 4-3.

Palle nuove per Zverev. Dritto fuori per Djokovic. Doppio fallo Zverev 15-30. Ace. Ancora un ace, il settimo 4-4. Non controlla la volée Novak, che si riscatta con il terzo ace. Zverev centra la riga 15-30. Rovescio fuori del tedesco 30 pari. Braccio di ferro da fondo, Djokovic mette fuori il rovescio. Palla break. Si salva con il dritto a uscire il serbo. Parità, Accelera con il dritto Djokovic, Zverev può solo guardare 5-4. Il tedesco serve per restare nel set. Seconda a 185 km/h il serbo mette fuori la risposta. Gioco a zero 5-5. Cerca la rete Zverev, che sbaglia la volée. Servizio vincente per l serbo che va avanti 6-5.

Zverev al servizio per guadagnarsi il tie-break. Affonda con il rovescio il numero due del mondo 30-0. Gioco a zero. Tie-break. Il settimo della loro rivalità Tre vinti per parte. Inizia Djokovic. Servizio vincente 1-0. Volée vincente di Zverev 1-1. Smash del tedesco 1-2. Cross di rovescio del servo 2-2. Risposta fuori 3-2. Ancora uno smash per Zverev, si gira sul 3 pari. Ace di seconda 3-4. Ace numero cinque per Djokovic 4-4. Smorzata e lob 5-4. Serve bene il tedesco 5-5. A segno con il dritto Zverev set-point 5-6. Sbaglia una volée a campo vuoto Djokovic set Zverev. Djokovic abbandona, Zverev in finale.

GS Australian Open N. Djokovic [7] N. Djokovic [7] 6 0 A. Zverev [2] • A. Zverev [2] 7 0 Vincitore: A. Zverev per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Zverev 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1*-2 3-2* 3-3* 4*-4 ace 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 N. Djokovic 15-15 40-15 5-5 → 6-5 A. Zverev 30-0 40-0 5-4 → 5-5 N. Djokovic 0-15 15-15 ace 30-30 30-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 A. Zverev 15-15 15-30 40-30 4-3 → 4-4 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-40 A-40 40-40 3-3 → 4-3 A. Zverev 30-15 40-15 0-15 ace 3-2 → 3-3 N. Djokovic 15-0 ace 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Zverev 0-15 0-30 0-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 N. Djokovic 0-15 0-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Zverev 15-0 15-15 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Statistica Djokovic 🇷🇸 Zverev 🇩🇪 STATISTICHE DI SERVIZIO Ace 5 8 Doppi falli 0 1 Prima di servizio 29/54 (54%) 29/38 (76%) Punti vinti sulla prima 21/29 (72%) 24/29 (83%) Punti vinti sulla seconda 15/25 (60%) 7/9 (78%) Punti al servizio giocati 29 29 Punti al servizio vinti 21 24 STATISTICHE DI RISPOSTA Punti di risposta giocati 29 29 Punti di risposta in gioco 18 15 Punti di risposta vinti 5 8 Vincenti in risposta 0 1 Errori non forzati in risposta 0 0 Punti vinti in risposta 16% 33% Palle break convertite 0/3 (0%) 0/5 (0%) STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 5/14 (36%) 9/18 (50%) Vincenti 11 24 Errori non forzati 16 15 Totale punti vinti 43 49 VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 201 km/h 219 km/h Velocità media prima 187 km/h 207 km/h Velocità media seconda 146 km/h 171 km/h COLPI VINCENTI Dritto 2 4 Volée 0 1 Approccio 0 0 Passanti 2 1 Lob 0 0 Smash 0 3 Drop shot 0 0





Enrico Milani