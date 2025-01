Australian Open: Bolelli-Vavassori in finale! Rimonta vincente su Goransson-Verbeek (Video e intervista ai giocatori)

Un’altra notte magica per il tennis italiano a Melbourne: Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno conquistato la finale del doppio agli Australian Open, superando in rimonta la coppia formata dallo svedese Andre Goransson e dall’olandese Sem Verbeek dopo 1 ora e 54 minuti di battaglia sulla Rod Laver Arena.

Per gli azzurri si tratta della terza finale Slam in carriera, dopo quelle raggiunte lo scorso anno proprio in Australia e al Roland Garros. Un traguardo conquistato con carattere, ribaltando un match che si era messo male nel primo set.

La partita si è aperta in salita per il duo italiano. Nel primo parziale, Bolelli e Vavassori hanno faticato a trovare il loro gioco, subendo due break decisivi: il primo nel terzo game e il secondo nel settimo, che hanno portato a un pesante 6-2 in favore degli avversari.

La svolta è arrivata nel secondo set, quando gli azzurri hanno alzato il livello del loro tennis, trovando maggiore efficacia sia al servizio che in risposta. Il break decisivo è arrivato già nel secondo game, e nonostante i tentativi di rientro di Goransson e Verbeek, la coppia italiana ha mantenuto il vantaggio grazie a una solida prestazione nei momenti chiave, con Vavassori particolarmente incisivo nelle chiusure a rete. Il set si è chiuso sul 6-3.

Il terzo e decisivo parziale ha visto gli azzurri partire con grande determinazione. Dopo aver sfiorato il break in apertura, Bolelli e Vavassori sono riusciti a strappare il servizio nel terzo game. Un momento di difficoltà nell’ottavo gioco, con una palla break concessa agli avversari, è stato superato grazie a un ottimo servizio. Il match si è concluso sul 6-4.

In finale Bolelli e Vavassori affronteranno il finlandese Heliovaara e il britannico Patten, campioni in carica di Wimbledon 2024, in quello che si preannuncia come l’ennesimo capitolo di una stagione straordinaria per il tennis italiano agli Australian Open.

GS Australian Open A. Goransson / S. Verbeek A. Goransson / S. Verbeek 6 3 4 S. Bolelli / A. Vavassori [3] S. Bolelli / A. Vavassori [3] 2 6 6 Vincitore: S. Bolelli / A. Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 A. Goransson / S. Verbeek 15-15 30-30 3-5 → 4-5 S. Bolelli / A. Vavassori 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 3-4 → 3-5 A. Goransson / S. Verbeek 15-0 40-15 2-4 → 3-4 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 30-0 2-3 → 2-4 A. Goransson / S. Verbeek 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 S. Bolelli / A. Vavassori 40-0 1-2 → 1-3 A. Goransson / S. Verbeek 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 S. Bolelli / A. Vavassori 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Goransson / S. Verbeek 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Bolelli / A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 A. Goransson / S. Verbeek 0-15 15-15 40-30 2-5 → 3-5 S. Bolelli / A. Vavassori 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 A. Goransson / S. Verbeek 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 S. Bolelli / A. Vavassori 30-0 40-0 40-15 40-40 A-40 0-2 A. Goransson / S. Verbeek 0-15 df 0-30 0-40 0-1 → 0-2 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Goransson / S. Verbeek 0-15 30-15 5-2 → 6-2 S. Bolelli / A. Vavassori 0-15 0-30 4-2 → 5-2 A. Goransson / S. Verbeek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 S. Bolelli / A. Vavassori 0-15 15-15 30-30 3-1 → 3-2 A. Goransson / S. Verbeek 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 S. Bolelli / A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 A. Goransson / S. Verbeek 0-15 df 15-15 15-30 30-30 0-1 → 1-1 S. Bolelli / A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1





