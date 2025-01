Jannik Sinner dopo il trionfo su De Minaur: “Sensazioni ottime, ora Shelton in semifinale” (Video e conferenza stampa in italiano)

Jannik Sinner si presenta in conferenza stampa con il sorriso dopo la convincente vittoria su Alex De Minaur nei quarti di finale degli Australian Open. “Oggi avevo ottime sensazioni, De Minaur è un grande avversario, ma è andato tutto per il meglio”, ha esordito l’azzurro. “Quando ottieni il break presto, è tutto più semplice. Ci conosciamo bene, e cerchiamo sempre di cambiare qualcosa per metterci in difficoltà: partite come queste possono cambiare se hai anche solo un piccolo calo, ma è andata benissima”.

Particolare attenzione è stata dedicata al recupero dopo i problemi fisici accusati negli ottavi di finale. “Ieri è stata una giornata tranquilla”, ha spiegato Sinner. “Mi sono allenato per 40 minuti circa con i miei allenatori, ed evidentemente mi hanno dato un buon ritmo. Dal punto di vista fisico, quando sei giovane recuperi fortunatamente molto in fretta”. L’altoatesino ha poi sottolineato l’importanza della routine e del suo team: “Ho cercato di dormire, di rilassarmi. Di solito la routine dipende sempre da come ci si sente, e sono fortunato che il mio team mi capisca benissimo”.

La preparazione per il match serale è stata meticolosa: “Oggi invece mi sono svegliato e mi sentivo pronto. Quando gioco nel serale cerco di rilassarmi e scaldarmi con calma, mangiando le cose giuste durante la giornata. Mi sono allenato indoor per sentire al meglio la palla ed i risultati sono stati eccellenti”.

Guardando alla semifinale contro Ben Shelton, testa di serie numero 21, Sinner ha le idee chiare: “Abbiamo giocato diverse partite l’anno scorso, spero di restare concentrato e rispondere il più possibile: lui è uno di quelli che serve meglio, è mancino e ha traiettorie un po’ differenti da fondo campo”.

L’azzurro ha anche commentato brevemente l’altra parte del tabellone, dove si è consumata la sfida tra Alcaraz e Djokovic: “Ho visto la partita, al momento è la miglior rivalità che c’è nel tennis, peccato che si siano affrontati solo nei quarti di finale”. E sulla sfida tra Djokovic e Zverev ha aggiunto: “Sarà dura, si conoscono bene, hanno giocato tante volte in passato”.





Francesco Paolo Villarico