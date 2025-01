Australian Open: Sonego avanti tutta, ma non basta. Shelton vince in quattro set, è in semifinale

Peccato. Gioca un gran tennis Lorenzo Sonego (55) che cede al quarto, dopo tre ore e cinquanta minuti di lotta contro lo statunitense Ben Shelton (20).

Una partita giocata rischiando su ogni scambio dal primo colpo di racchetta in poi. Dove i vincenti 63/55 per Sonego e 54/33 per Shelton sono stati superiori agli errori. La differenza l’hanno purtroppo i due, tre episodi decisivi dei primi due set. Partite come queste dove si gioca poco e l’avversario non ti da occasioni, si decidono su due, tre al massimo quattro momenti decisivi. Importante è non regalare punti all’avversario, specialmente punti già fatti che possono chiudere il game. Questo è quello che purtroppo è mancato oggi a Sonego. Lorenzo ha giocato tutti il match alla pari con Shelton, ma a differenza dell’avversario, ha regalato due, tre punti a rete che hanno messo l’americano in condizione di fare la differenza. Nel primo e nel secondo set ogni volta che arrivava quello che dall’altra parte dell’oceano si chiama il money time, Sonego commetteva un gratuito, che dava la chance decisiva a Shelton. Ansia, tensione, fretta di chiudere? Un tema su cui lavorare da parte del torinese e del suo team perché una partita come quella di oggi poteva girare tranquillamente dalla parte di Sonego. L’azzurro è riuscito a gestire quando possibile il servizio di Shelton che ha messo a segno solo 9 ace. L’americano oltre a tirare forte prima e seconda è imprevedibile. Shelton non ha zone preferite ed ha un movimento velocissimo, colpendo mentre la palla sale e quindi difficile da leggere. Lorenzo ha risposto bene e preso tutti i rischi possibili. Novanta discese a rete con 67 punti vincenti, una percentuale da erba più che da cemento. La scelta tattica migliore. Costringere Shelton che gioca un tennis estemporaneo il più possibile all’errore. E’ mancata la lucidità sulle occasioni che hanno deciso la partita. Peccato, ma Sonego esce dal primo Slam della stagione con un bilancio più che positivo. Primo quarto di finale in uno Slam vinti posizione guadagnate in classifica e più importante un tennis aggressivo e di qualità. Delle piccole cose da aggiustare specialmente vicino alla rete, ma la strada è quella giusta. Lorenzo Sonego è tornato.

Il primo set si è giocato a grande intensità. Pochi gli scambi lunghi, molte le soluzioni rapide. Concentrazione da mantenere al massimo per cogliere e giocare bene i punti decisivi. Sonego è il primo ad avere tre palle break sfruttando tre errori di dritto di Shelton. Purtroppo il servizio a uscire da sinistra dell’americano è un’arma implacabile. Annulla le palle break e rimette lo score in parità. Sul 4 pari una volée messa fuori a campo vuoto da Sonego da due break point all’americano. Sonego rimedia sui primi due, ma il terzo è decisivo. Seconda di servizio debole, risposta aggressiva di Shelton e break che decide le sorti del set. Impossibile la difesa di Sonego e Shelton chiude il set con un ace a 232 km/h.

Secondo set più complicato per Sonego che deve difendere palle break in quasi ogni gioco di servizio. Il torinese gioca aggressivo, scende quando possibile a rete, ma è tradito da volèe imprecise, complici anche i passanti che Shelton tira a tutto braccio. E sono due errori al volo, sul 3 pari che danno il break all’americano. Punti non difficili da chiudere, ma giocati senza decisione. Si riscatta Sonego togliendo per la prima volta il servizio a Shelton, ma nel gioco successivo è uno smash che avrebbe chiuso il game a rimettere in gioco lo statunitense. Un doppio fallo, una volée in rete ed anche il secondo set prende la strada degli USA. Shelton serve di nuovo per il set e questa volta è implacabile. Due set a zero e partita compromessa.

Più equilibrata la terza frazione dove la fanno da padroni i servizi. Un solo gioco ai vantaggi sul 5-4 Sonego,dove Shelton va 40-0 per poi subire tre vincenti di Lorenzo. Arriva il primo set point per l’azzurro che mette fuori un passante, ma poi pressa Shelton da fondo, che mette fuori il dritto. Set per Sonego che accorcia. Quarto set, all’insegna dell’equilibrio, con Sonego che regala con il solito smash sbagliato la palla break a Shelton. L’azzurro resta in partita. Continua ad attaccare, cancella anche la seconda e si guadagna il tie break. Decisivi deu errori del torinese, una volèe fuori ed un dritto in rete. Match point. Shelton non perdona servizio a 221 km/h e prima semifinale a Melbourne.

La Cronaca

Primo Set

Sonego al servizio. Inizia bene Lorenzo. Servizio e dritto. Si ripete l’azzurro. Prima efficace 1-0. Gioco a zero per Shelton che mette a segno i primi due ace 1-1. A segno con la smorzata Sonego, che poi chiude con il solito schema, servizio e dritto: 2-1. Attacco debole di Sonego, passante di Shelton. Dritto fuori 0-30. A rete Lorenzo 15-30. Ancora a rete l’allievo di Colangelo trenta pari. Prima esterna del torinese 3-2. A rete Shelton che mette a segno una volée eccellente. Risponde ed attacca Sonego che toglie il tempo all’americano. 15-30. Shelton risponde con una prima vincente, ma poi mette fuori il dritto. Parità. Altro dritto fuori. Palla break. Prima a uscire e dritto palla break annullata. Terzo dritto fuori altra palla break. Shelton annulla sempre con la prima da sinistra. Il nastro allunga il dritto di Shelton. Altra possibilità per l’azzurro, ma da sinistra Shelton apre il campo con la prima. Parità. Due prime e score in parità 3-3. Arriva sulla palla corta il 21 del mondo. Vince lo scambio a rete Sonego 15 pari. Passante di Shelton 15-30. Momento delicato per Sonego. Prima vincente 30 pari. Bene la prima: 4-3. Quando mette la prima, poi con palle nuove Shelton diventa ingiocabile (quarto servizio a 230 km/h). Gioco a zero: 4-4. Grande lob di Shelton 0-15. Spinge da fondo Sonego 15 pari. Errore a rete dell’azzurro 15-40. Mette fuori una volée comoda Sonego. Due break point Shelton. Splendida seconda a uscire salvato il primo. Servizio e dritto Si torna in parità. Dritto di attacco fuori. Terza palla break. Perde campo, dritto fuori. Break Shelton 4-5. Serve il set il numero 20 del mondo. Dritto lungolinea vincente di Shelton. Prima e 30-0. Seconda con kick mostruoso 3 set point. Ace a 232 km/h. Primo set Shelton 6-4.

Secondo Set

Apre Sonego che va subito in difficoltà al servizio. Due dritti fuori e 0-30. Rimedia con la palla corta Lorenzo 30 pari. Punto lunghissimo, 20 scambi che vince Shelton. Palla break, Miracolo di Sonego che salva con un numero a rete. Difficile volée in allungo e la palla ritorna indietro saltando la rete. Incredibile. Purtroppo ancora una volée di dritto giocata male. Altra occasione per Shelton. Dritto vincente e si salva ancora Sonego. Sonego chiude il gioco furato tredici punti: 1-0. Prima vincente per Shelton. Due ace per il nativo dell Florida: 1-1. Gioco al servizio a zero anche per Sonego: 2-1. Palla corta di Sonego e gioco sospeso per verificare il doppio rimbalzo sul recupero di Shelton. Dritto vincente lungolinea di Shelton per chiudere lo scambio. Prima a 220 km/h: 2-2. Inizia male Sonego che mette fuori il dritto. Serve and volley 15 pari. Brutto dritto in rete 15-30. Rimedia andando a rete Lorenzo. Prima vincente per Sonego (81% di punti con la prima). Gestisce male la palla corta il torinese. Parità. Smash in rete, e palla break per Shelton. Prima vincente annullata. Bella volée questa volta di Sonego. Servizio e dritto. Gioco complicato, ma positivo: 3-2. Primo doppio fallo per Shelton. Sonego riesce a far partire lo scambio, ma il dritto dal centro del campo dell’americano è implacabile 3-3. Troppa fretta per Sonego che serve contro sole 0-15. Ancora male a rete Lorenzo 15-30. Ottimo smash e 30 pari. Ancora un dritto fuori e palla break Shelton. Esita Sonego a scendere a rete, e viene punito da un missile lungolinea di dritto di Shelton. Break 3-4. In fiducia Shelton. Quattro prime e gioco a zero 5-3. Sonego serve per rimanere nel set. Gioca bene l’azzurro che resta in scia 4-5. Serve per il set Shelton. Spinge da fondo Sonego che butta fuori dal campo helton. Tre palle break. Grande risposta di Sonego che costringe Shelton all’errore. Ottimo Sonego. Break. 5-5. Splendido punto a rete di Sonego che chiude con la volée di rovescio 15-0. In rete il rovescio in slice di Lorenzo 15-30. Contropiede vincente 30 pari. Incerto a rete Sonego smash fuori. Parità. Doppio fallo il primo del match. Palla break. Rimedia con il dritto l’italiano. Dritto vincente e palla per garantirsi il tie-break. Ancora un dritto fuori. Di nuovo una volée in rete. Palla break. Sonego a rete, lob di Shelton, indeciso sul recupero mette fuori il dritto Lorenzo. Break 5-6. Shelton di nuovo al servizio per il set. Doppio fallo 0-30. Rimedia Shelton che va a rete e guadagna il primo set point. Dritto vincente secondo set Shelton 7-5.

Terzo Set

Gioco a zero per Sonego che continua a lottare quindici dopo quindici 1-0. Tiene il servizio senza problemi Shelton 1-1. Primo ace del match per Sonego, gioco a zero 2-1. Ancora un gioco dominato dal servizio di Shelton 2-2. Più sicuro a rete Sonego che non sbaglia lo smash. Palla corta perfetta e solito schema servizio e dritto 3-2. Il servizio di Shelton, di cui uno a 227 ed un altro a 225, colpisce ancora 3-3. Bene Sonego che concede un solo quindici 4-3. Servizio e dritto per Shelton che chiude ancora con la prima 4-4. Bene a rete Sonego. Servizio e volée sistematici. Ottimo il gioco al volo di Lorenzo. Gioco a zero 5-4. Recupera da 0-40 che guadagna un set point. Respinge la prima, ma poi mette fuori il passante. Il vemto sposta la palla all’azzurro. Contropiede vincente. Di nuovo parità. Rovescio in rete di Shelton Secondo set point. Dritto fuori di Shelton. Terzo set a Sonego 6-4.

Quarto Set

Al servizio Sonego che scende a rete per la cinquantanovesima volta. Si va ai vantaggi, smash vincente di Sonego. Dritto vincente Lorenzo tiene il servizio 1-0. Gioco a zero per Shelton 1-1. Si alza il vento sulla Rod Laver Arena, ma non perturba Sonego 2-1. Ancora un gioco a zero per Shelton 2-2. Ace numero due per Sonego. Bene al volo Lorenzo 3-2. Da trovare qualche soluzione in risposta. Tre ore e quattro minuti di gioco. Grande risposta di Sonego 15-30. Attacca Shelton 30 pari. Fuori il dritto dell’americano. Palla break. Prima da 207 al corpo. Annullata. A rete Shelton. Di nuovo parità. Doppio fallo Shelton, il quarto di nuovo parità. Gran volée di Shelton e rovescio in rete diSonego, si salva Shelton 3-3. In difficoltà Sonego che rimedia a rete 30 pari. Ottimo passante dell’azzurro smash vincente e servizio portato a casa 4-3. Risponde bene Sonego, ma Shelton tiene il servizio 4-4. Viene a rete Sonego splendida volée di rovescio. Servizio vincente 30-0. Ancora una prima e gioco a zero 5-4. Shelton per restare nel set. Parte bene lo statunitense 15-0. Lungolinea vincente di rovescio di Sonego (150 km/h) 30 pari. Insiste nello scambio Sonego parità. A rete Shelton che con un servizio vincente tiene il gioco 5-5. Stupenda volée di Sonego. Schema vincente 81 volte a rete 15-0. Passante fuori 15 pari. Palla corta del torinese 30-15. Rovescio fuori di Sonego 30 pari. Sbaglia un altro smash Sonego. Prima palla break del set. Risposta fuori che sollievo. Sbaglia ancora un dritto Sonego. Palla break numero due. Questa volta lo smash sta in campo. Annullata. Volèe di dritto vincente. Ace Sonego sale 6-5. Shelton serve per arrivare al tie break. Dritto vincente di Sonego, Shelton risponde con l’ottavo ace. A rete l’americano 30-15. Ancora un ace di Shelton: 6-6.

Tie Break: Servizio e dritto Sonego 1-0. Seconda al corpo di Shelton 1-1. Fuori il dritto mini break 2-1. Volée in rete 2-2. Attacco fuori due punti persi una volée ed un dritto regalati 2-3. Smash vincente mini break recuperato si gira sul 3-3. Dritto vincente ad uscire di Shelton 3-4. Splendido punto che Sonego chiude a rete 4-4. Passante pesante di Shelton e volée out di Sonego 4-5. Dritto in rete dell’azzurro 4-6. Due match point per Shelton. Risponde alla prima a 221 Sonego, ma Shelton chiude con il dritto 7-4.





Enrico Milani

(21) B. Shelton vs L. Sonego



GS Australian Open B. Shelton [21] B. Shelton [21] 6 7 4 7 L. Sonego L. Sonego 4 5 6 6 Vincitore: B. Shelton Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0-1* 1*-1 1-2* 3*-2 3*-3 4-3* 5*-4 6-6 → 7-6 B. Shelton 15-15 ace ace 5-6 → 6-6 L. Sonego 15-0 30-15 30-30 30-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 40-30 4-5 → 5-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 L. Sonego 15-15 15-30 30-30 3-3 → 3-4 B. Shelton 15-15 15-30 30-30 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-3 → 3-3 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 B. Shelton 40-0 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 L. Sonego 15-0 40-0 4-4 → 4-5 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 3-4 → 4-4 L. Sonego 15-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 df ace 2-3 → 3-3 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 B. Shelton 15-15 30-15 40-30 1-2 → 2-2 L. Sonego 15-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 B. Shelton 0-15 0-30 df 40-30 6-5 → 7-5 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 40-30 40-A 40-40 A-40 df 40-40 40-A 5-5 → 6-5 B. Shelton 0-15 0-30 5-4 → 5-5 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 5-3 → 5-4 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 L. Sonego 0-15 15-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 B. Shelton 0-15 df 15-15 30-15 2-3 → 3-3 L. Sonego 0-15 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 2-2 → 2-3 B. Shelton 15-0 30-15 1-2 → 2-2 L. Sonego 30-0 40-0 1-1 → 1-2 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-1 → 1-1 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 B. Shelton 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 L. Sonego 0-40 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 B. Shelton 15-0 3-4 → 4-4 L. Sonego 0-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 B. Shelton 15-0 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 2-3 → 3-3 L. Sonego 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 B. Shelton 40-0 ace 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1