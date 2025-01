Polemica agli Australian Open: doppio rimbalzo non visto nel match Swiatek-Navarro (Video)

Un episodio controverso ha caratterizzato il match dei quarti di finale degli Australian Open tra Iga Swiatek ed Emma Navarro, vinto dalla polacca con il punteggio di 6-1, 6-2. Nonostante il risultato netto, il secondo set è stato teatro di un momento di tensione che ha acceso il dibattito sull’utilizzo della tecnologia nel tennis.

L’episodio si è verificato sul 2-2 nel secondo set, durante il gioco di servizio che ha portato Swiatek sul 3-2. In uno scambio cruciale, la palla ha rimbalzato due volte nella metà campo della polacca prima che quest’ultima la rimettesse in gioco, continuando lo scambio fino a vincere il punto. Un errore che avrebbe dovuto assegnare il punto a Navarro.

Il giudice di sedia Eva Asderaki non ha rilevato il doppio rimbalzo e, quando Navarro ha chiesto di consultare il VAR al termine dello scambio, la sua richiesta è stata respinta. La decisione dell’arbitro si è basata sul protocollo ufficiale del VAR nel tennis, che richiede ai giocatori di fermare immediatamente il gioco in caso di dubbio su situazioni controverse, per poter richiedere la verifica video.

Full replay of the double bounce 😶 Feel sorry for Emma Navarro here… pic.twitter.com/7V9bAAkBh0 — Bastien Fachan (@BastienFachan) January 22, 2025

Navarro, che ha atteso la fine dello scambio per contestare il punto, si è vista negare la possibilità di review, nonostante le immagini televisive abbiano poi confermato il doppio rimbalzo. Il punto, e conseguentemente il game, sono stati assegnati a Swiatek, che avrebbe invece dovuto perderlo secondo il regolamento.

L’episodio riaccende il dibattito sull’utilizzo della tecnologia nel tennis e sulle procedure per la sua applicazione, in particolare in situazioni dove le immagini potrebbero facilmente risolvere ogni dubbio. Il protocollo attuale, che richiede l’immediata interruzione del gioco, mette i giocatori nella difficile posizione di dover decidere in una frazione di secondo se fermare lo scambio, rischiando di perdere un punto potenzialmente regolare.





Francesco Paolo Villarico