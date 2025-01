La decima di Sabalenka: traguardo storico per la numero uno (Video)

Aryna Sabalenka ha raggiunto la sua terza semifinale consecutiva agli Australian Open, superando Anastasia Pavlyuchenkova con il punteggio di 6-2, 2-6, 6-3 in un’ora e 53 minuti. La campionessa in carica ha perso il suo primo set a Melbourne dal 2023, dovendo rimontare per due volte un break di svantaggio nel set decisivo.

Con questa vittoria, la bielorussa diventa la prima giocatrice dopo Maria Sharapova a raggiungere le 10 semifinali Slam in carriera. La russa aveva raggiunto questo traguardo agli Australian Open 2008, dove avrebbe poi conquistato il suo terzo Major.

Tra le giocatrici nate dopo Sharapova, Sabalenka aveva condiviso il record di nove semifinali con Victoria Azarenka e Simona Halep, una in più di Angelique Kerber (8) e due in più di Caroline Wozniacki e Petra Kvitova (7). Madison Keys e Iga Swiatek, entrambe ancora in corsa a Melbourne, potrebbero raggiungere quota sette in questa settimana.

Il match è stato particolarmente significativo considerando i precedenti: Pavlyuchenkova conduceva 2-1, inclusa la vittoria al Roland Garros 2021, quando Sabalenka non aveva ancora raggiunto una semifinale Slam nonostante fosse testa di serie numero 3. Da allora, la bielorussa ha mancato l’accesso alle semifinali solo tre volte: agli Australian Open 2022 e al Roland Garros 2022 e 2024.

In semifinale sfiderà Paula Badosa.

GS Australian Open A. Sabalenka [1] A. Sabalenka [1] 6 2 6 A. Pavlyuchenkova [27] A. Pavlyuchenkova [27] 2 6 3 Vincitore: A. Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 A. Sabalenka 15-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 A. Pavlyuchenkova 0-15 3-3 → 4-3 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-15 3-2 → 3-3 A. Sabalenka 15-0 30-0 2-2 → 3-2 A. Pavlyuchenkova 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 A. Sabalenka 0-15 0-30 df 1-1 → 1-2 A. Pavlyuchenkova 0-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 A. Sabalenka 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Pavlyuchenkova 40-0 2-5 → 2-6 A. Sabalenka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-4 → 2-4 A. Sabalenka 0-15 15-30 ace 15-40 1-3 → 1-4 A. Pavlyuchenkova 30-0 30-15 1-2 → 1-3 A. Sabalenka 15-0 40-0 40-15 40-30 40-A 1-1 → 1-2 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Sabalenka 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Pavlyuchenkova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 5-2 → 6-2 A. Sabalenka 30-0 30-15 df 30-30 df 4-2 → 5-2 A. Pavlyuchenkova ace 4-1 → 4-2 A. Sabalenka 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 A. Pavlyuchenkova 0-40 15-30 15-40 2-1 → 3-1 A. Sabalenka 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Pavlyuchenkova 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Statistica Sabalenka 🇧🇾 Pavlyuchenkova 🇷🇺 STATISTICHE DI SERVIZIO Ace 3 3 Doppi falli 3 5 Prima di servizio 52/75 (69%) 49/79 (62%) Punti vinti sulla prima 34/52 (65%) 31/49 (63%) Punti vinti sulla seconda 10/23 (43%) 11/30 (37%) Punti al servizio giocati 52 49 Punti al servizio vinti 34 31 STATISTICHE DI RISPOSTA Punti di risposta giocati 49 52 Punti di risposta in gioco 36 32 Punti di risposta vinti 18 18 Vincenti in risposta 2 5 Errori non forzati in risposta 4 2 Punti vinti in risposta 41% 37% Palle break convertite 6/8 (75%) 5/8 (63%) STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 5/6 (83%) 9/12 (75%) Vincenti 29 23 Errori non forzati 27 23 Totale punti vinti 81 73 VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 186 km/h 173 km/h Velocità media prima 163 km/h 162 km/h Velocità media seconda 136 km/h 140 km/h COLPI VINCENTI Dritto 13 9 Volée 0 1 Approccio 0 1 Passanti 0 0 Lob 0 0 Smash 0 0 Drop shot 1 0





