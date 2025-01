Piuma in campo, Zverev furioso: il giudice interrompe il punto (Video)

Un episodio curioso ha caratterizzato il match tra Alexander Zverev e Tommy Paul agli Australian Open 2025. Durante uno scambio, il giudice di sedia Nacho Forcadell ha interrotto il gioco per la caduta di una piuma a pochi centimetri dal tedesco, proprio mentre quest’ultimo stava per colpire la palla.

La decisione dell’arbitro non è stata accolta favorevolmente da Zverev, che ha manifestato il suo dissenso per l’interruzione del punto. Un momento singolare che dimostra come nel tennis anche i dettagli apparentemente più insignificanti possano influenzare lo svolgimento di una partita.

Who would've thought a feather would cause this much drama 😂#AO2025 pic.twitter.com/HhZAmcixDg — #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2025

La situazione, per quanto insolita, rientra nelle prerogative del giudice di sedia che può interrompere il gioco quando ritiene che ci siano elementi di disturbo o potenziale pericolo per i giocatori, anche se in questo caso la decisione è apparsa forse eccessivamente prudente.





Francesco Paolo Villarico