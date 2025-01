Australian Open: Il programma di Mercoledì 22 Gennaio 2025. Sonego nella notte italiana. Jannik Sinner nella mattinata italiana

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)

(19) M. Keys vs (28) E. Svitolina

(8) E. Navarro vs (2) I. Swiatek

(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))

(21) B. Shelton vs L. Sonego

(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:30 (locale: 19:30)

(1) J. Sinner vs (8) A. de Minaur

L. Hewitt / M. Philippoussis vs M. Baghdatis / J. Blake

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

M. Andreeva / D. Shnaider vs K. Rakhimova / S. Sorribes Tormo

(6) H. Heliovaara / (6) H. Patten vs (15) H. Nys / (15) E. Roger-Vasselin

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))

(11) J. Cash / (11) L. Glasspool vs (4) K. Krawietz / (4) T. Puetz

(Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))

(WC) O. Gadecki / (WC) J. Peers vs (2) E. Routliffe / (2) M. Venus

O. Nicholls / H. Patten vs (WC) K. Birrell / (WC) J. Smith

Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(4) A. Kaplan vs (WC) J. Woodman

(1) K. Siniakova / (1) T. Townsend vs (9) K. Mladenovic / (9) S. Zhang

(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))

D. Perez / D. Wagner vs H. Davidson / R. Shaw

G. Fernandez / J. Gerard vs D. Caverzaschi / S. Houdet

M. Cabrillana / S. Takamuro vs (2) Y. Kamiji / (2) L. Shuker

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(9) M. Xu vs L. Tagger

(14) W. Rejchtman Vinciguerra vs (2) A. Omarkhanov

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))

(14) H. Klugman vs (3) J. Vandromme

O. Milic / E. Pleshivtsev vs TBD

TBD vs TBD

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(WC) T. Kokkinis vs (Q) B. Black

B. Willwerth vs (Q) P. Basile

(1) E. Jones vs (Q) Y. Perapekhina

A. Molik / S. Stosur vs I. Majoli / A. Petkovic

(Ora italiana: 05:30 (locale: 15:30))

Y. Wang / K. Yodpetch vs (2) E. Jones / (2) H. Klugman

Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

G. Reid vs (4) G. Fernandez

A. Bernal vs (3) Z. Wang

(1) Y. Kamiji vs L. De Greef

F. Cayulef / G. Lazarte vs (2) A. Lapthorne / (2) S. Schroder

X. Li / Z. Wang vs C. Fairbank / M. Venter

Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(1) S. Schroder vs F. Cayulef

(1) T. Oda vs T. Sanada

TBD vs (2) A. Van Koot

L. Pena / Y. Silva vs F. Broadbent / J. Woodman

Z. Ji / A. Parker vs (2) T. Egberink / (2) T. Oda

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

D. Ramphadi vs (3) G. Sasson

(4) J. Kennedy vs (16) A. Vasilev

(5) J. Leach vs (11) F. Thomas

C. Ratzlaff / T. Sanada vs M. De la Puente / R. Spaargaren

(1) J. Griffioen / (1) A. Van Koot vs S. Funamizu / K. Montjane

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Lapthorne vs (2) N. Vink

R. Spaargaren vs (2) A. Hewett

(1) G. Sasson / (1) N. Vink vs A. Kaplan / D. Ramphadi

(1) A. Hewett / (1) G. Reid vs D. Arai / T. Miki

A. Bernal / L. De Greef vs M. Tanaka / Z. Zhu

Court 10 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(1) C. Cooper vs (2) A. Lantermann

S. Czauz vs (2) L. Gryp

Court 11 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

D. Mosejczuk vs (9) T. Derepasko

(4) W. Sonobe vs (16) J. Stusek

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))

M. Pohankova vs (11) J. Kovackova

TBD vs (4) M. Kouame / (4) A. Santamarta Roig

TBD vs TBD

Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

L. Calixto vs B. Wenzel

(1) V. Miranda vs A. Mosko

Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

V. Barros vs (Q) S. Tsujioka

O. Milic vs (8) H. Bernet

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))

(6) K. Penickova vs (12) A. Kovackova

(8) N. Johnston / (8) B. Willwerth vs (2) M. Exsted / (2) J. Kumstat

TBD vs (4) T. Krejcova / (4) V. Valdmannova

Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(3) M. De la Puente vs (Q) D. Arai

(4) J. Griffioen vs TBD

(3) R. Dencheva / (3) E. Yaneva vs TBD

(Ora italiana: 06:30 (locale: 16:30))

Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(1) J. Kumstat vs (13) M. Kouame

E. Pleshivtsev vs (7) O. Paldanius

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))