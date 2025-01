Sinner si è allenato nel pomeriggio con il suo team, “Sto molto meglio”

“Come stai?”. “Molto meglio”. Due sole parole raccolte dai cronisti, forse sufficienti a far tornare il sereno sulle condizioni di Jannik Sinner dopo il malore accusato ieri, un problema di salute che ha rischiato di compromettere la prestazione dell’azzurro contro Holger Rune negli ottavi di finale dell’Australian Open. Sinner nella giornata di martedì si è presentato al Melbourne Park solo a metà pomeriggio per una sessione di allenamento che si è svolta sul campo 8, lontano da pubblico e telecamere. In campo il suo team, Vagnozzi, Cahill, Badio e Panichi, e nessun altro tennista o sparring.

Jannik ha svolto un allenamento a ritmi blandi con i suoi coach, per poi alzare il ritmo ma senza spingere a tutta. Un po’ di lavoro per testare la reazione del corpo e muoversi ma senza consumare troppe energie. All’uscita dal campo i cronisti presenti (tra cui Cocchi della Gazzetta) hanno raccolto le due parole dell’italiano, parso sereno e rilassato, come tutto l’umore del team che l’ha accompagnato nell’allenamento.

Ieri Sinner ha vissuto una giornata difficile: un brutto risveglio e il malessere (non meglio specificato, forse un virus o qualcosa di gastrointestinale, non sono trapelate altre info in merito) che l’ha spinto a consultare il medico prima del match vs. Rune, e quindi la sofferenza molto evidente in campo che l’ha portato anche ad un Medical time out con uscita negli spogliatoi nel corso del terzo set, la fase più difficile della partita. Per fortuna il n.1 è riuscito a gestire la situazione e reggere, riuscendo a vincere l’incontro in quattro set e qualificarsi per i quarti di finale.

Sinner è atteso domani sulla Rod Laver Arena alle ore 9.30 italiane contro il miglior tennista locale, Alex De Minaur. C’è ancora una giornata intera per recuperare energie e, si spera, presentarsi in campo competitivo per sbarcare di nuovo in semifinale nel primo Slam della stagione.

Marco Mazzoni