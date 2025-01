WADA non presenterà appello nel caso di positività di Iga Swiatek

A differenza del caso di Jannik Sinner, la WADA (agenzia internazionale anti doping) non ricorrerà in appello contro la breve squalifica stabilita e già scontata da Iga Swiatek dopo la positività dell’agosto 2024. La polacca, allora n.1 WTA, fu trovata positiva alla trimetazidina, contratta attraverso un farmaco da banco (melatonina) contaminata. Iga subì il procedimento della ITIA e ha accettato una squalifica di un mese, scontata lo scorso autunno. Questo il comunicato della WADA, rilasciato sul proprio portale.

“L’Agenzia mondiale antidoping (WADA) conferma che, in seguito a un’analisi approfondita, non presenterà ricorso alla Corte arbitrale dello sport (CAS) nel caso della tennista polacca Iga Swiatek, risultata positiva alla trimetazidina (TMZ), una sostanza proibita, nell’agosto 2024. Il 28 novembre, l’International Tennis Integrity Agency (ITIA), l’organismo indipendente che fornisce programmi antidoping per conto della Federazione internazionale di tennis, ha annunciato che Swiatek aveva accettato un periodo di ineleggibilità di un mese dopo che l’ITIA aveva stabilito che il suo test positivo alla TMZ era stato causato da un prodotto di melatonina contaminato, regolamentato come farmaco in Polonia e proveniente da una farmacia affidabile in quel paese”.

“La WADA ha condotto un’analisi completa del fascicolo relativo alla decisione dell’ITIA, che ha ricevuto il 29 novembre. Gli esperti scientifici della WADA hanno confermato che lo scenario specifico della melatonina contaminata, come presentato dall’atleta e accettato dall’ITIA, è plausibile e che non ci sarebbero basi scientifiche per contestarlo al CAS. Inoltre, la WADA ha chiesto consiglio a un consulente legale esterno, che ha ritenuto che la spiegazione della contaminazione dell’atleta fosse ben dimostrata, che la decisione dell’ITIA fosse conforme al Codice mondiale antidoping e che non ci fossero basi ragionevoli per appellarsi al CAS”.

Mario Cecchi