Da Melbourne: Rune dopo il ko con Sinner “Troppe pause, ma lui era più fresco. Oggi è stata una giornata molto calda e umida. Soprattutto stando 10/12 minuti lì fuori per lo stop seduto in panchina stavo cuocendo. Dovrò essere più intelligente la prossima volta”

Holger Rune ha analizzato la sconfitta contro Jannik Sinner agli ottavi degli Australian Open 2025, sottolineando diversi aspetti del match caratterizzato da lunghe interruzioni.

“È stato un match bello e strano allo stesso tempo”, ha commentato il danese. “Sono deluso per non essere andato oltre, ma felice per il lavoro che sto facendo con il mio team. Essere tornato con Lars (Christensen) mi sembra positivo. Stiamo facendo risultati migliori rispetto agli anni scorsi.”

Sul medical timeout di Sinner, Rune è stato critico: “È durato circa dieci minuti, forse anche di più, ed è stato un po’ brutale nel mezzo del set. In quel momento avevo un bello slancio. Lo hanno controllato in campo e poi il giudice ha detto che necessitava di un altro controllo. È tornato benissimo, quindi non so cosa gli abbiano fatto.”

Il danese ha poi evidenziato la differenza di freschezza fisica: “Giocare tutti i match per più di tre ore non è l’ideale. Jannik ha giocato meno di me in questi otto giorni. Era più fresco e questo ha fatto la differenza perché lui ha giocato ad un livello alto e io avevo bisogno dell’aiuto delle mie gambe.”

Le condizioni meteo hanno giocato un ruolo importante: “Oggi è stata una giornata molto calda e umida. Soprattutto stando 10/12 minuti lì fuori per lo stop seduto in panchina stavo cuocendo. Dovrò essere più intelligente la prossima volta oppure aspettare fuori dal campo.”

Sul suo futuro immediato, Rune ha mostrato interesse per il quarto tra Alcaraz e Djokovic: “È decisamente un match molto bello, probabilmente si tratta di due dei migliori giocatori nel circuito. Carlos è desideroso di vincere qui, Novak ancora di più. Se potrò, proverò a vederla.”





Marco Rossi