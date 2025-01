Jannik Sinner dopo il match con Rune: “Non stavo bene, ma ho gestito la situazione. Nessun problema alla gamba” (Video e conferenza stampa in italiano)

Jannik Sinner ha svelato i retroscena della sua vittoria contro Holger Rune agli Australian Open 2025, una partita che ha dovuto affrontare in condizioni fisiche non ottimali ma che ha saputo gestire con grande maturità.

“Non voglio parlare troppo di come mi sentivo oggi”, ha esordito il campione in carica di Melbourne, cercando di non dare troppo peso alla situazione. “Non stavo troppo bene. Mi è costato fisicamente, lo hanno visto tutti. Sono arrivato qui il più tardi possibile. Sapevo che sarebbe stato molto complicato, giocando contro un grande rivale, ma anche contro me stesso.”

L’azzurro ha poi spiegato nel dettaglio l’intervento medico richiesto durante il match: “Avevo già parlato con il dottore prima di scendere in campo, ho fatto un piccolo controllo. Mi ha aiutato, mi sono sentito meglio al ritorno in campo. Il mio viso ha ripreso colore. Sono condizioni molto dure e tutti soffriamo un po’.”

Sinner ha voluto anche chiarire le voci su un possibile problema fisico: “Non ho nulla alla gamba. Quando non sto bene, tendo ad appoggiarmi sulla sinistra, ma non ho alcun infortunio. È semplicemente una questione di salute.”

Sul suo avversario, l’altoatesino ha mostrato grande rispetto e considerazione: “È un tennista molto aggressivo, anche lui sa come giocare contro di me. Ci conosciamo abbastanza bene ormai, sappiamo cosa aspettarci. È migliorato molto nel passato, quindi devi aspettarti l’impossibile. Ha un grande talento. Sono felice di essere rimasto forte e di aver sfruttato le opportunità.”

La vittoria assume un valore ancora maggiore considerando le difficoltà affrontate, confermando la crescita mentale di un campione che sa gestire anche le giornate più complicate. Sinner ha dimostrato di saper soffrire e di poter vincere anche quando non è al 100%, qualità fondamentale per un numero uno del mondo.

La sua capacità di mantenere la calma e la lucidità anche in condizioni non ottimali è un ulteriore segnale della sua maturazione come giocatore. Ora l’attenzione si sposta sul recupero fisico in vista dei quarti di finale, dove l’azzurro cercherà di difendere il titolo conquistato lo scorso anno.

Il successo su Rune, ottenuto in queste condizioni, manda anche un messaggio importante ai suoi rivali: Sinner è pericoloso anche quando non è al meglio, e la sua forza mentale può compensare eventuali difficoltà fisiche.





Francesco Paolo Villarico