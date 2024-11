Alcaraz pareggia i conti: la Spagna si gioca tutto nel doppio

Carlos Alcaraz ha risposto presente quando la Spagna e Nadal ne avevano più bisogno. Il murciano ha pareggiato il confronto con l’Olanda battendo Tallon Griekspoor 7-6(0) 6-3 in un match dominato dopo il tie-break del primo set.

LA PARTITA

L’incontro è iniziato ad alta intensità, con entrambi i giocatori protagonisti di lunghi scambi da fondo campo. Alcaraz, impeccabile al servizio, ha attraversato un breve momento di difficoltà perdendo la battuta, ma ha immediatamente recuperato il break mostrando grande carattere.

Il primo set è stato deciso al tie-break, dove Alcaraz ha mostrato il suo miglior tennis: profondo, preciso e intelligente, non ha concesso nemmeno un punto all’avversario, chiudendo 7-0 e mandando su tutte le furie l’olandese.

LA CAVALCATA FINALE

Nel secondo set, Griekspoor ha perso completamente la concentrazione, arrivando anche a un piccolo battibecco con il pubblico. Alcaraz ne ha approfittato immediatamente, piazzando il break in apertura e gestendo il vantaggio con autorità fino al 6-3 finale.

Una prestazione da leader per il numero 3 del mondo, che ha vendicato la sconfitta di Nadal e ha riportato in parità il confronto, costringendo tutto alla decisiva sfida di doppio.

Sospinta dal pubblico del Martin Carpena di Malaga, la Spagna ora sogna una rimonta, in quello che potrebbe essere l’ultimo match in carriera di Rafael Nadal.

ITF Finals T. Griekspoor T. Griekspoor 6 3 C. Alcaraz C. Alcaraz 7 6 Vincitore: C. Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 T. Griekspoor 30-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-4 → 2-5 T. Griekspoor 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 1-4 → 2-4 C. Alcaraz 15-0 40-0 1-3 → 1-4 T. Griekspoor 15-0 40-0 ace 0-3 → 1-3 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 0-2 → 0-3 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 0-5* 0-6* 6-6 → 6-7 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 40-0 ace 6-5 → 6-6 T. Griekspoor 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-5 → 6-5 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-4 → 5-5 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 T. Griekspoor 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 4-3 C. Alcaraz 0-15 0-30 0-40 df 3-2 → 4-2 T. Griekspoor 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-0 → 1-1 T. Griekspoor 15-0 ace 30-15 ace 40-15 ace 40-30 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico