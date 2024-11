L’evoluzione del tennis di Sinner, tra novità e silenzi

A volte uno sguardo e un sorriso valgono più di tante parole. Sensazioni, analisi andando a ripescare archivi fotografici per un riscontro empirico, e pure montagne di dubbi, in una nottata passata riflettendo… sino alla conclusione del “mistero” grazie a una conferma indiretta, ma autorevole e definitiva. Andiamo con ordine. In Italia non si placa l’emozione per la straordinaria cavalcata vincente di Jannik Sinner alle ATP Finals, edizione storica vinta in casa dal nostro n.1 senza perdere un set, roba che non accadeva da quasi 40 anni nel torneo dei “Maestri”. C’è già Malaga alle porte, una Davis Cup da difendere e riportare nel Belpaese. Molti invece puntano già all’Australia, a un 2025 che si preannuncia non facile per Sinner, visto che confermare prestazioni e vittorie così altisonanti è ancor più difficile che conquistarle una prima volta. Per questo Jannik da Torino batte sullo stesso punto: nessun obiettivo per il prossimo anno, il focus resta sempre il Lavoro e il Miglioramento, per continuare la sua “Straordinaria Normalità”. Miglioramento. Non facile aggiungere qualcosa ad un tennis così alto e prepotente da aver issato il nostro Jan sul trono del tennis con migliaia di punti di vantaggio sul secondo… Eppure qualcosa da limare c’è, sempre si trova. Forza atletica e preparazione in primis, ma anche gioco di rete, imprevedibilità, back di rovescio, posizione per l’attacco, e servizio. Nonostante una prestazione fenomenale con la battuta nella finale contro Fritz delle ATP Finals, Jannik lavora per costruire e assimilare una prima palla ancor più continua e stabile, e una seconda più aggressiva.

Per parlare di quella che potrebbe essere l’ulteriore evoluzione del tennis di Sinner riparto dall’inizio, un aneddoto personale, che rimanda al criptico incipit dell’articolo. Torino, Inalpi Arena, sabato sera. Il nostro eroe ha da poco battuto con una prestazione clamorosa il “povero” Ruud, guadagnandosi la seconda finale consecutiva delle Finals. Di temi il match ne ha suscitati pochi, troppa la differenza ammirata in campo, quella che ha fatto dire a Casper “Almeno contro Djokovic riesci a palleggiare, contro Sinner…”. Così che di domande argute a Jannik ben poche. Alla fine della press conference arriva una domanda diversa, tecnica. Un giornalista chiede a Sinner se avesse iniziato a provare un servizio un po’ diverso: lancio di palla più basso e leggermente più avanzato, seguito da un gesto in alto-avanti ancor più dinamico, per un movimento più raccolto, rapido e quindi difficile da leggere. Quel giornalista è chi vi scrive. Mentre pronuncio la domanda, lo sguardo di Sinner si “apre”. Ascolta con grande attenzione ogni parola, le sopracciglia si alzano e sgrana gli occhi, fino a rispondere con un sorriso e un “No….”. Sibillino a tal punto da provocare una risata in molti dei presenti, incluso il sottoscritto. Era l’ultima domanda, la cosa finisce lì con quelle due lettere scolpite, e scappa via verso le tv per le interviste video. Sipario.

Quella risposta potrebbe apparire fin troppo secca, senza argomentare un bel niente ad una domanda così precisa e circostanziata, ma in realtà la sensazione che ne ho tratto è quella di aver assolutamente colto nel segno. È noto, per sua stessa ammissione, che Sinner non ama entrare troppo nei dettagli del suo gioco, solo indicazioni generiche (“devo giocare più aggressivo… migliorare il servizio…”), stop, quindi era difficile che si aprisse proprio in quel momento, a torneo in corso, alle 23 di sera di un post partita. Ma quella “presunta” innovazione era parsa molto, molto evidente già seguendo il primo allenamento dal vivo il sabato precedente al torneo, stazionando a bordo campo ad 1 metro da Jannik al servizio. Pareva netto che il suo lancio di palla fosse meno verticale, meno alto, ma più avanti con le gambe a spingere tutto il corpo in leggero avanzamento, uno slancio bellissimo per coordinazione e armonia, non uno strappo violento, a cercare la palla con un mulinello rapido mentre la sfera gialla ancora sale nell’aria. I vantaggi di un gesto simile? Molti, partendo dalla difficoltà di lettura per chi risponde, a rendere la battuta ancor più imprevedibile, passando per il minor impatto del vento all’aperto; meno tempo per scoordinarsi fatalmente in movimenti non efficienti e pure un’azione con meno forza muscolare e tutto slancio, pertanto più fluida e biomeccanicamente efficiente. Eppure… “No”.

I dubbi restano. La prima verifica è rispolverare da archivi foto di tornei precedenti, possibilmente scattate dal basso, per cercare di cogliere le differenze. E pure questa ricerca sembra dare esito positivo: il lancio a Torino è un po’ diverso, almeno se paragonato al recente passato. Non stravolto, ma diverso sì. Anche qualche collega fotografo, incrociato nei corridoi dell’impianto, si sofferma dicendo “è così”. La questione si dirime totalmente domenica sera, dopo la vittoria contro Fritz. Ed è Vagnozzi a farlo con la sua intervista. Simone risponde a molte domande e curiosità, entrando in vari dettagli della preparazione, della differenza che rende Jannik unico (“tutto quello che non vedete in partita e fa ogni giorno in allenamento”), e pure il servizio. “Abbiamo abbassato il lancio di palla…. Man mano che si avanza i dettagli da migliorare sono sempre più piccoli, capisce meglio il gioco. Ha cambiato tanto posizione in risposta oggi, inizia ad essere un tennista molto forte anche tatticamente, non solo un grande colpitore”.

Tutta la storia intorno al lancio di palla alla fine è utile non a dire “Ecco”, no! Chissenefrega… Jannik è giustissimo che dica quel che vuole. L’aneddoto serve solo a costruire un racconto e trasmettere emozioni di un contesto vissuto, che porta alla considerazione più importante, il “succo”: la conferma di come il tennis di Sinner sia sempre più forte e vincente perché è in continua evoluzione. Se c’è una cosa lo distingue e lo eleva sugli altri non è solo la potenza dei colpi ma la curiosità del futuro e la voglia di mettersi continuamente in gioco per essere alla fine della giornata migliore di quello che l’ha iniziata. È la sua vera forza, la sua differenza. Oggi si parla di servizio, domani può essere un’altra fase di gioco, come il back di rovescio. Bellissimo per esempio, restando alle recenti Finals, come Jannik in più partite ha scelto di usare il taglio col rovescio per rallentare e trovare una traiettoria lenta e profonda; l’avversario, sorpreso, non è mai riuscito a gestire questa situazione con anticipo, finendo per rallentare a sua volta ma, per l’effetto sorpresa, è finito corto e Sinner era già prontissimo a fare un passo avanti, anticipare e tirare una bordata a tutta micidiale. Rallentare per poi accelerare e spaccare lo scambio. Si chiama visione, tattica, intelligenza da applicare in partita con la sua lucidità e velocità di pensiero. Come nella finale delle Finals vs. Fritz: si tira botte a tutta velocità, il rivale è ormai assuefatto a quel ritmo e tipo di palla e… sulla palla break si va di smorzata, perfetta, quella sorpresa che taglia le gambe e stordisce l’americano.

Quanta grazia in quella forza, quanta delicatezza in quelle variazioni che fino a pochi mesi fa non c’erano e che oggi sono assi nella manica da tirare fuori all’improvviso quando la posta è alta ed è il momento di far saltare il banco e prendersi tutto. La sensazione è che nel 2025 di novità del genere ne vedremo ancora di più, è consapevole di essere il riferimento, l’uomo da battere. Tutti lo studiano e cercano la contromossa, come anestetizzare quel ritmo e potenza che ti travolge e non ti lascia fiato. Per questo il confermarsi campione, il più forte, passa dalla sua abilità di saper reagire in partita alle difficoltà poste dagli avversari, pronto a cambiare qualcosa quando le cose non vanno come previsto. Potrà essere di sicuro attacchi più frequenti, per non esser a sua volta attaccato; e/o un uso maggiore ma sempre chirurgico del back di rovescio, per cambiare ritmo e suo piacimento.. “Alle tue condizioni” spesso lo sprona Cahill dal box. Il tennis di Sinner è giorno dopo giorno più completo e vincente. Batterlo sarà sempre più difficile se resterà sano, perché la sua voglia di imparare e di mettersi in gioco forse non ce l’ha nessuno. Come quelle risposte sibilline, che celano meraviglie.

Marco Mazzoni