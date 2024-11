Rimonta epica di Errani-Paolini: Italia in finale di Billie Jean King Cup. Battuta la Polonia per 2 a 1

Le azzurre in finale

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno compiuto un’impresa straordinaria nella semifinale di Billie Jean King Cup, battendo la coppia polacca Kawa-Swiatek con un doppio 7-5 e regalando all’Italia l’accesso alla finale. La vittoria, arrivata dopo il successo di Bronzetti su Linette e la sconfitta di Paolini contro Swiatek nei singolari, ha fissato il punteggio sul 2-1 per le azzurre.

Il primo set è stato caratterizzato da una grande battaglia, con le polacche che hanno sprecato tre set point sul 5-4. Nel momento decisivo, è emersa la classe di Sara Errani a rete, seguita da una strepitosa risposta di Paolini su Kawa che ha portato al break decisivo per il 7-5.

Il secondo set della sfida di doppio tra Italia e Polonia ha regalato un’incredibile storia di sport. Dopo un inizio shock, con le azzurre che hanno subito tre break consecutivi scivolando sull’1-5, il duo Errani-Paolini ha dato vita a una rimonta che resterà nella storia della Billie Jean King Cup.

La reazione italiana è partita proprio nel momento più difficile: quando il parziale sembrava ormai compromesso, le azzurre hanno iniziato a giocare con maggiore aggressività, prendendo di mira soprattutto Kawa, apparsa in difficoltà nella gestione della pressione. Game dopo game, le italiane hanno ricucito lo strappo, conquistando sei giochi consecutivi e mandando in tilt la coppia avversaria.

Determinante è stata l’esperienza di Sara Errani a rete, con la veterana azzurra che ha mostrato tutto il suo talento nel gioco al volo. Il sorpasso è arrivato grazie a un break sul servizio di Kawa, con Errani bravissima a chiudere a rete il punto decisivo. Nel game finale, è stato ancora un colpo di genio della romagnola, con un pallonetto che ha provocato l’errore di Swiatek, a consegnare all’Italia una vittoria che sembrava impossibile solo pochi minuti prima.

Una rimonta da 1-5 a 7-5 che ha lasciato incredulo il pubblico presente e ha dimostrato ancora una volta il carattere di ferro delle tenniste italiane, capaci di non mollare mai anche nelle situazioni più disperate.

L’Italia attende ora in finale la vincente tra Slovacchia e Gran Bretagna, continuando a sognare un nuovo trionfo nella competizione dopo quello dello scorso anno quando si fermò ad un passo dal titolo.

– 17:00 🇵🇱 Polonia vs 🇮🇹 Italia 1-2

– 17:00 Linette M. (🇵🇱 POL) vs Bronzetti L. (🇮🇹 ITA)



ITF Billie Jean King Cup 2024 M. Linette M. Linette 4 6 L. Bronzetti L. Bronzetti 6 7 Vincitore: L. Bronzetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 L. Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 M. Linette 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 L. Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-4 → 5-5 M. Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 L. Bronzetti 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 3-4 → 4-4 M. Linette 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 2-4 → 3-4 L. Bronzetti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 2-4 M. Linette 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 L. Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 M. Linette 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 L. Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 0-2 M. Linette 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 4-5 → 4-6 M. Linette 15-0 40-0 3-5 → 4-5 L. Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Linette 40-A 3-3 → 3-4 L. Bronzetti 15-0 15-15 15-30 2-3 → 3-3 M. Linette 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 L. Bronzetti 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 M. Linette 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 L. Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Linette 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

– 18:30 Swiatek I. (🇵🇱 POL) vs Paolini J. (🇮🇹 ITA)



ITF Billie Jean King Cup 2024 I. Swiatek I. Swiatek 3 6 6 J. Paolini J. Paolini 6 4 4 Vincitore: I. Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 I. Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-3 → 4-3 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 I. Swiatek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 I. Swiatek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-1 → 2-1 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-3 → 4-4 I. Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 I. Swiatek 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 I. Swiatek 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Paolini 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-0 → 1-1 I. Swiatek 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 I. Swiatek 0-15 0-30 df 0-40 3-4 → 3-5 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 I. Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 I. Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 I. Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

– 20:00 Frech M./Kawa K. (🇵🇱 POL) vs Errani S./Paolini J. (🇮🇹 ITA)



ITF Billie Jean King Cup 2024 K. Kawa / I. Swiatek K. Kawa / I. Swiatek 5 5 S. Errani / J. Paolini S. Errani / J. Paolini 7 7 Vincitore: S. Errani / J. Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 S. Errani / J. Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 K. Kawa / I. Swiatek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-5 → 5-6 S. Errani / J. Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 K. Kawa / I. Swiatek 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 5-3 → 5-4 S. Errani / J. Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 K. Kawa / I. Swiatek 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 5-1 → 5-2 S. Errani / J. Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 K. Kawa / I. Swiatek 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 3-1 → 4-1 S. Errani / J. Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 3-1 K. Kawa / I. Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 1-1 → 2-1 S. Errani / J. Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 K. Kawa / I. Swiatek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 S. Errani / J. Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 K. Kawa / I. Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-5 → 5-6 S. Errani / J. Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 5-4 → 5-5 K. Kawa / I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 S. Errani / J. Paolini 15-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 K. Kawa / I. Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 S. Errani / J. Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 K. Kawa / I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 S. Errani / J. Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2





Francesco Paolo Villarico