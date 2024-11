Davis Cup: Italia favorita dopo il trionfo di Sinner, Spagna insegue. Italia in campo il 21 Novembre contro l’Argentina

Dopo la stagione trionfale di Jannik Sinner, l’Italia è favorita per la vittoria della Coppa Davis. Il secondo trionfo consecutivo degli azzurri, dopo lo storico successo del 2023, è quotato a 2,50.

La Spagna insegue a 3,00, spinta dalla presenza di Carlos Alcaraz e dall’ultima apparizione in carriera di Rafael Nadal davanti al pubblico di casa a Malaga.

Gli Stati Uniti, record di vittorie nella competizione con 32 successi ma a digiuno dal 2007, sono dati a 6,00. Seguono l’Australia a 8,00, finalista lo scorso anno contro l’Italia, e il Canada campione 2022 a 11,00.

La forma di Sinner, reduce dal trionfo alle ATP Finals, unita alla solidità del gruppo azzurro, pone l’Italia come principale candidata per alzare l’insalatiera per il secondo anno consecutivo.

Quarti di Finale – Malaga

– 🇮🇹 Italy vs 🇦🇷 Argentina (21 Nov)

– 🇺🇸 USA vs 🇦🇺 Australia (21 Nov)

– 🇩🇪 Germany vs 🇨🇦 Canada (20 Nov – Ore 17)

– 🇳🇱 Netherlands vs 🇪🇸 Spain (19 Nov – ore 17)

– Sebastian Baez– Francisco Cerundolo– Tomas Martin Etcheverry– Maximo Gonzalez– Andres Molteni– Captain Guillermo Coria (ARG)

🇦🇺 Australia

– Alexei Popyrin

– Jordan Thompson

– Thanasi Kokkinakis

– Max Purcell

– Matthew Ebden

– Captain Lleyton Hewitt (AUS)

🇨🇦 Canada

– Denis Shapovalov

– Gabriel Diallo

– Alexis Galarneau

– Milos Raonic

– Vasek Pospisil

– Captain Frank Dancevic (CAN)

🇩🇪 Germany

– Jan-Lennard Struff

– Daniel Altmaier

– Yannick Hanfmann

– Kevin Krawietz

– Tim Puetz

– Captain Michael Kohlmann (GER)

🇮🇹 Italy

– Jannik Sinner

– Lorenzo Musetti

– Flavio Cobolli

– Andrea Vavassori

– Simone Bolelli

– Captain Filippo Volandri (ITA)

🇳🇱 Netherlands

– Tallon Griekspoor

– Botic Van de Zandschulp

– Jesper De Jong

– Wesley Koolhof

– Captain Paul Haarhuis (NED)

🇪🇸 Spain

– Carlos Alcaraz

– Pedro Martinez

– Roberto Bautista Agut

– Rafael Nadal

– Marcel Granollers

– Captain David Ferrer (ESP)

🇺🇸 USA

– Taylor Fritz

– Tommy Paul

– Ben Shelton

– Austin Krajicek

– Rajeev Ram

– Captain Bob Bryan (USA)





Francesco Paolo Villarico