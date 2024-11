Ruud dopo il ko con Sinner: ‘Ogni suo colpo è un missile, non mi dava tempo di respirare'”

D: Casper, partita difficile, ma comunque un ottimo percorso. Cosa è mancato oggi?

RUUD: Grazie. Prima di tutto, Jannik sta giocando estremamente bene da ogni angolo del suo gioco, se posso dirlo così. Serve bene, risponde bene. Ogni tipo di colpo da fondo sembra un razzo che ti viene lanciato contro. È difficile.

Purtroppo oggi non ho servito abbastanza bene. Non penso che necessariamente sarebbe stata la chiave per avere una reale possibilità di batterlo. Ma il servizio mancava, la percentuale di prime. Se non metti molte prime contro di lui, diventa ancora più difficile.

Quando hai questa sensazione in campo, è normale che ti stressi un po’ e forse esageri, forzando troppo. Questo è successo stasera.

D: Mi scuso se mi concentro su Jannik, ma volevo chiederti secondo te qual è la cosa più impressionante nel suo gioco?

RUUD: Oggi ho trovato che stava giocando benissimo sia in attacco che in difesa. Ho sentito che si muoveva meglio di quanto ci si potrebbe aspettare da lui, essendo piuttosto alto. È forte perché gioca match lunghi e non ha problemi. Quando lo guardi, non sembra necessariamente un culturista, sai? Penso che anche lui si conosca bene.

È davvero veloce in campo. Può raggiungere molte palle. Ho sentito che anche quando lo spostavo da una parte all’altra, difendeva e scivolava davvero bene. Sono rimasto davvero impressionato da ogni aspetto del suo gioco.

Non lo affrontavo da tre anni. Tutto nel suo gioco è migliorato. Quest’anno sembra che sia cresciuto in ogni aspetto, o anche rispetto alla fine dell’anno scorso. È davvero bello da vedere. È difficile giocarci contro.

Ammiro molto Jannik come giocatore. Come persona, è molto serio in quello che fa. È fonte d’ispirazione. Anche se è più giovane di me, ho molto da imparare da lui.

D: Cosa hai imparato dalla partita di oggi? Hai detto che mancava il servizio. C’è una ragione particolare?

RUUD: Beh, se potessi, servirei il 100% di prime. Non so. Credo di non aver trovato esattamente il ritmo con il servizio. È stato un inizio difficile. Penso che nei primi 15 minuti Jannik non abbia fatto un errore, alcuni punti davvero buoni, e tutti sono andati a suo favore. È normale che mi senta un po’ ‘Wow, cosa dovrei fare qui?’

Ho imparato che devo servire meglio la prossima volta che lo affronto. E anche cercare di non stressarmi. Voglio dire, se fa vincenti di rovescio, di dritto, devi applaudire e dire ‘troppo bravo’ a volte. Questo è stato il caso in molti match che ho visto di Jannik: sta giocando quasi troppo bene per la maggior parte degli avversari. È davvero impressionante.

Va a colpire completamente convinto. Qualcosa che posso sicuramente imparare anch’io. A volte forse esito un po’. Specialmente su questa superficie, non oso essere aggressivo quanto lo è lui.

D: Perché esiti?

RUUD: È solo il mio stile di gioco. Ho imparato il tennis come l’ho imparato per 20 anni. Non ho imparato il tennis andando a fare vincenti al primo o secondo colpo. La mia mentalità, come sono cresciuto giocando molto sulla terra in Spagna, era un modo diverso di giocare a tennis.

È più un gioco di attesa a volte, un tennis più paziente. Sento che questo potrebbe penalizzarti contro uno come Jannik.

Voglio dire, se guardi le statistiche di quest’anno, ho vinto oltre 50 partite e ne ho perse 20 o qualcosa del genere. Nel complesso è un buon modo di giocare a tennis.

Contro uno come Jannik, manca qualcosa, l’ho sentito decisamente oggi e lo saprò la prossima volta che lo affronterò. Spero non passeranno tre anni fino alla prossima volta (sorridendo). Avrò un ricordo più fresco di com’è giocare contro di lui.

D: Non l’hai affrontato per qualche anno e hai detto che i suoi colpi sembravano missili. Quanto sono duri questi colpi? Quanto più duri rispetto agli altri giocatori?

RUUD: Sì, è difficile perché senti che a meno che tu non colpisca una palla con una buona profondità o vicino alle righe, e anche se colpisci vicino alle righe ma non abbastanza veloce, lui te la rimanderà indietro con forza. Sai che mantenere la profondità e una palla pesante è molto importante.

Sai che appena non colpisci bene i tuoi punti, lui sarà lì pronto a punirti. E nella maggior parte dei casi funziona bene. Certo, fa anche errori non forzati come ogni altro giocatore, ma non così tanti. Colpisce in modo splendido.

Quindi sì, è stressante. Per una frazione di secondo prima di ogni colpo sai che ‘Se non lo faccio bene, potrei essere punito al colpo successivo’.

È anche mentale. Arriva a un punto in cui mentalmente è difficile perché è stressante.

D: Possiamo paragonare questo Jannik al Djokovic che hai affrontato in passato?

RUUD: No, non credo, secondo me, perché giocano un tennis diverso. Penso che in TV sembri probabilmente simile il modo in cui giocano. Ma Jannik colpisce una palla più veloce di Novak. Non ti fa respirare. Con Novak puoi giocare gli scambi. Non voglio dire che sia più facile giocare contro Novak perché è il migliore della storia. Almeno con Novak puoi giocare più scambi e non essere terrorizzato dal fatto che Novak possa tirare una bomba lungolinea o incrociato o queste cose.

Non mi piace necessariamente paragonare i giocatori perché ognuno ha il proprio stile. Per me, non ti rendi conto di quanto veloce giochi Jannik finché non lo vedi giocare dal vivo e sei lì nello stadio. In TV, non è giusto, la velocità.

Ho potuto allenarmi con lui qui prima del torneo. Mi ha dominato anche lì. In un certo senso sapevo cosa mi aspettava oggi. A volte senti che i giocatori possono giocare ancora meglio in allenamento perché giocano senza pressione. Ma oggi ha giocato davvero bene dall’inizio alla fine.

Non ho avuto un buon inizio quindi mi sono stressato e ho forzato un po’. Anche nei punti che ho giocato davvero bene, lui era lì a difendere bene. Ho finito per fare errori stupidi alla fine.

In generale non era la mia giornata. Non dico che avrei vinto se fosse stata la mia giornata. Spero di poter giocare contro Jannik più spesso in futuro perché è una sfida davvero divertente anche se oggi ho perso nettamente.

D: Hai spiegato molto bene quanto sia difficile giocare contro Jannik. Come può un giocatore alzare il suo livello nei punti importanti?

RUUD: Devi solo provare ad alzarlo ancora di più tu stesso. Arrivi a un punto in cui ti chiedi se il tennis possa essere giocato meglio di certi livelli che vedi in una partita.

Certo, puoi dire che puoi colpire ogni palla sulla riga, ma alla fine non sarà possibile farlo sempre. Jannik è cresciuto, penso l’abbia fatto tutta la settimana, quando doveva. Ho visto uno dei suoi primi match contro Fritz, c’erano alcuni momenti delicati, e ha giocato davvero bene quei punti.

D: Rafa sta per giocare alcuni dei suoi ultimi match. Sembri un giocatore che ha preso in prestito alcuni elementi del suo stile. Come descriveresti il suo impatto sullo stile di tennis giocato dalla tua generazione?

RUUD: Se guardi la top 10 o possiamo dire anche la top 100, penso che la minoranza della top 100 sia composta da giocatori che preferiscono giocare sulla terra battuta. A me piace molto. Penso che sia una superficie adatta al mio gioco. C’è sempre molto parlare di superfici.

Guardare Rafa giocare bene sulla terra è davvero soddisfacente per me perché sai che non è solo servizio più un colpo, ace qui, vincente là, errore là. Ci sono scambi quasi in ogni punto. Lo trovo interessante da guardare.

Amo il modo in cui è stato capace di correre e preparare il suo dritto, frustarlo e iniziare a punire l’avversario colpo dopo colpo. È così che ho imparato a giocare a tennis, giocando con margini dentro le righe con topspin assicurandomi che la palla entri.

Ma la maggior parte della stagione si gioca sul cemento, una superficie più veloce. È uno stile di gioco che è vulnerabile contro i colpitori potenti, i giocatori veloci. Come ho detto, sto sempre cercando di migliorare. Ai miei occhi, è troppo tardi per cambiare che tipo di giocatore sono a questo punto. Ho 25 anni. La struttura del mio gioco è già lì.