Challenger Rovereto: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. 20 azzurri al via tra Md e Quali

Challenger Rovereto – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Borna Coric vs Samuel Vincent Ruggeri

Dino Prizmic vs Qualifier

Enrico Dalla Valle vs Qualifier

(WC) Francesco Maestrelli vs (5) Pierre-Hugues Herbert

(4) Raphael Collignon vs Daniel Masur

(Alt) Alexey Vatutin vs (WC) Giovanni Oradini

(WC) Jacopo Berrettini vs Federico Arnaboldi

Jules Marie vs (8) August Holmgren

(6) Martin Landaluce vs Jelle Sels

Qualifier vs Kyrian Jacquet

Stefano Travaglia vs Geoffrey Blancaneaux

Bernabe Zapata Miralles vs (3) Alexander Ritschard

(7) Jan Choinski vs Qualifier

Luka Mikrut vs Qualifier

Qualifier vs (Alt) Max Hans Rehberg

Giovanni Fonio vs (2) Luca Nardi

– 1 GERASIMOV, Egor 🇧🇾 vs PAVEL, Bogdan 🇷🇴– IVANOVSKI, Kalin 🇲🇰 vs 8 GAUTIER, Alexis 🇫🇷

– 2 PRIHODKO, Oleg 🇺🇦 vs Alt BULDORINI, Peter 🇮🇹

– WC FUMAGALLI, Filiberto 🇮🇹 vs 7 KAROL, Milos 🇸🇰

– 3 SACHKO, Vitaliy 🇺🇦 vs MARINO, Pietro 🇮🇹

– CATINI, Niccolo 🇮🇹 vs 9 GUERRIERI, Andrea 🇮🇹

– 4 FELDBAUSCH, Kilian 🇨🇭 vs Alt ROMANO, Filippo 🇮🇹

– WC MOROLLI, Alberto 🇮🇹 vs 10 VISKER, Niels 🇳🇱

– 5 AGWI, Michael 🇮🇪 vs GUTIERREZ, Oscar Jose 🇧🇷

– CASTAGNOLA, Luca 🇮🇹 vs 12 LAVAGNO, Edoardo 🇮🇹

– 6 BRUNOLD, Mika 🇨🇭 vs WC FERRARI, Gianmarco 🇮🇹

– WC BERTASI, Pietro 🇮🇹 vs 11 MARTIN, Andres 🇺🇸

Center Court – ore 10:00

Oleg Prihodko vs Peter Buldorini

Niccolo Catini vs Andrea Guerrieri

Alberto Morolli vs Niels Visker

Egor Gerasimov vs Bogdan Pavel

Luca Castagnola vs Edoardo Lavagno

Pietro Bertasi vs Andres Martin

Court 1 – ore 10:00

Filiberto Fumagalli vs Milos Karol

Vitaliy Sachko vs Pietro Marino

Kilian Feldbausch vs Filippo Romano

Kalin Ivanovski vs Alexis Gautier

Michael Agwi vs Oscar Jose Gutierrez

Mika Brunold vs Gianmarco Ferrari