Zverev dopo il ko con Fritz: ‘Nel terzo set ero superiore, ma ho fallito nei momenti decisivi'”

D: L’hai affrontato cinque volte quest’anno, vincendo solo una volta. Tre sconfitte sono arrivate sul cemento. Cosa c’è nel suo gioco che quest’anno ti ha creato problemi?

ZVEREV: Beh, possiamo analizzarle partita per partita. Agli US Open ha giocato meglio di me. Alla Laver Cup ero in ospedale due giorni prima del match. Oggi, ad essere onesto, penso di aver giocato meglio io nel secondo e terzo set. Non ho sfruttato affatto le mie occasioni nel terzo set, pur avendone avute più che abbastanza. Ho giocato un tie-break sotto la media, direi. Molto al di sotto del livello che avevo espresso durante il set.

D: L’altro giorno ci hai detto che stai cercando di migliorare per avvicinarti a Carlos e Jannik. Chiuderai l’anno da numero 2. Non so se credi nelle statistiche, ma negli ultimi 12 mesi hai giocato 11 tie-break contro giocatori top-10 vincendone solo tre, la percentuale peggiore tra i primi dieci. Hai intenzione di lavorare sui punti sotto pressione? È possibile allenare i momenti di tensione?

ZVEREV: Non conoscevo questa statistica. E onestamente in questo momento non mi interessa particolarmente. Non so cosa rispondere.

D: Due grandi finali nel giro di due mesi. Lo hai affrontato molte volte. Cosa vedi di migliorato nel suo gioco? È solo questione di fiducia, di tenacia nei momenti chiave?

ZVEREV: Una cosa, il dritto. Il suo dritto tendeva a cedere spesso. Era sempre veloce, molto aggressivo, ma estremamente instabile nei momenti importanti. Poteva fare un vincente come spedire la palla sul telone. Ora il rapporto è molto più spostato verso i vincenti che verso gli errori. Il suo dritto non cede più come prima. Penso sia questo il colpo in cui è migliorato di più.

D: Com’è stato giocare un match emotivamente intenso come quello di ieri contro Carlos e poi dover tornare in campo 24 ore dopo contro qualcuno che, pur non essendo al livello di Carlos – come praticamente nessuno – richiedeva comunque di ritrovare la giusta concentrazione?

ZVEREV: Taylor magari non è al livello di Carlos, ma ha un gioco diverso. Ha un servizio molto più potente e offre molto meno ritmo quando lo affronti.

Oggi mi sono sentito più scarico. Ieri ero pieno di energia, mi sentivo elettrico. Ero come una palla che rimbalzava, potevo muovermi e correre all’infinito. Oggi invece mi sono sentito più vuoto, soprattutto all’inizio. Con il proseguire del match mi sono sentito sempre meglio, ma all’inizio ho faticato. Anche nel riscaldamento.

Era una di quelle giornate in cui tutto richiede tempo per ingranare. Come se non ci fosse naturalezza nei movimenti, nei colpi, persino in come ti svegli al mattino. Tutto è più faticoso. Mi sono sentito così oggi.

D: Vorrei darti un po’ di conforto: nessun tedesco è mai stato numero 1 del mondo a fine anno. Solo Boris Becker per tre volte – nell’86, ’89 e ’90 – e Stich nel ’93 sono stati numero 2. Tu sei numero 2. Non male, direi.

ZVEREV: (Sorridendo)

D: Puoi fare un bilancio di quest’anno? Quali sono stati i momenti migliori, perché sei comunque soddisfatto anche se oggi non lo sembri?

ZVEREV: Ho giocato alcune partite fantastiche. Ho vinto circa 65 match. È stato un anno particolare per me, soprattutto dopo l’infortunio. È stato il mio primo anno completo di ritorno ad alti livelli, a competere per i grandi tornei. Ho vinto due Masters.

Ma quello che resta impresso sono le sconfitte più dure. Quello che mi rimarrà in mente sono la sconfitta agli Australian Open contro Daniil e la finale del Roland Garros contro Carlos. Sono queste le partite che non dimentichi.

Puoi credermi, farò di tutto per ritrovarmi negli stessi momenti, nelle stesse posizioni l’anno prossimo. E farò di tutto per vincere.

D: Prima parlavi delle sconfitte contro Fritz. Quando lo affronti, sapendo di aver perso le ultime quattro, questo elemento psicologico pesa? Come superi questo ostacolo? Questa sconfitta peserà di più?

ZVEREV: Sì, è un avversario scomodo per me, non è un segreto. Ci sono giocatori più congeniali per alcuni e meno per altri.

Ne parlavo con Carlos, ed è curioso. Abbiamo un ottimo rapporto, una bella amicizia. È interessante come i suoi avversari più comodi siano completamente diversi dai miei. E lo stesso vale per quelli scomodi. È affascinante come funzionino gli accoppiamenti nel tennis.

Per lui, credo che alcuni degli avversari più comodi siano Medvedev e Fritz. Per me è esattamente l’opposto. Lui non ama particolarmente affrontare i grandi colpitori come Sinner. È un grande giocatore, certamente numero 1 al mondo, ma io mi diverto ancora ad affrontarlo.

È interessante come funzionino gli accoppiamenti nel tennis. Non ogni partita si basa semplicemente sulla classifica, pensando che il giocatore meglio classificato vincerà. Non funziona così.

Ma sì, penso che questa sconfitta farà male più delle altre perché, come dicevo, credo di aver giocato a un buon livello e ho avuto più occasioni nel terzo set. Sentivo che statisticamente e a livello di colpi, il mio livello fosse persino superiore al suo fino ai momenti cruciali. È lì che ho buttato via tutto.

Questa brucia più delle altre.