Challenger Yokohama: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Mattia Bellucci comanda il seeding. Cinà e Picchione nelle quali

Challenger Yokohama – Tabellone Principale – hard

(1) Mattia Bellucci vs Tung-Lin Wu

Alexey Zakharov vs Rio Noguchi

Matej Dodig vs Nikoloz Basilashvili

Qualifier vs (8) Constant Lestienne

(3) Coleman Wong vs (WC) Lennon Roark Jones

Qualifier vs Shintaro Mochizuki

Alexander Blockx vs Qualifier

Yaroslav Demin vs (6) Li Tu

(7) Jurij Rodionov vs (WC) Rei Sakamoto

Qualifier vs Guy Den Ouden

(WC) Masamichi Imamura vs Dane Sweeny

Yuta Shimizu vs (4) Alex Bolt

(5) Sho Shimabukuro vs Benjamin Hassan

Dalibor Svrcina vs Qualifier

Qualifier vs James McCabe

Elias Ymer vs (2) Yasutaka Uchiyama

Challenger Yokohama – Tabellone Qualificazione – hard

– 1 JASIKA, Omar 🇦🇺 AUS vs WC ARIMOTO, Hibiki 🇯🇵 JPN

– Alt SAITOH, Keisuke 🇯🇵 JPN vs 10 BAR BIRYUKOV, Petr 🇷🇺 RUS

– 2 PICCHIONE, Andrea 🇮🇹 ITA vs WC ANDO, Gai 🇯🇵 JPN

– KUMASAKA, Takuya 🇯🇵 JPN vs 8 NEGRITU, Christoph 🇩🇪 GER

– 3 SEKULIC, Philip 🇦🇺 AUS vs WC HAYASHI, Kohei 🇯🇵 JPN

– MATSUDA, Ryuki 🇯🇵 JPN vs 9 SAMREJ, Kasidit 🇹🇭 THA

– 4 VAN WYK, Kris 🇿🇦 RSA vs AYENI, Alafia 🇺🇸 USA

– CINA, Federico 🇮🇹 ITA vs 12 SHIRAISHI, Hikaru 🇯🇵 JPN

– 5 HENNING, Philip 🇿🇦 RSA vs Alt NAM, JiSung 🇰🇷 KOR

– TAKAHASHI, Yusuke 🇯🇵 JPN vs 7 NAKAGAWA, Naoki 🇯🇵 JPN

– 6 PAUL, Jakub 🇨🇭 SUI vs TAGUCHI, Ryotaro 🇯🇵 JPN

– WC HONDA, Naoya 🇯🇵 JPN vs 11 ISOMURA, Kokoro 🇯🇵 JPN

Court 3 – ore 02:00

Philip Sekulic vs Kohei Hayashi

Naoya Honda vs Kokoro Isomura

Yusuke Takahashi vs Naoki Nakagawa

Keisuke Saitoh vs Petr Bar Biryukov

Court 1 – ore 02:00

Ryuki Matsuda vs Kasidit Samrej

Federico Cina vs Hikaru Shiraishi

Omar Jasika vs Hibiki Arimoto

Andrea Picchione vs Gai Ando

Court 4 – ore 02:00

Kris Van Wyk vs Alafia Ayeni

Jakub Paul vs Ryotaro Taguchi

Philip Henning vs JiSung Nam

Takuya Kumasaka vs Christoph Negritu