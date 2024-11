Rodionov in finale a Kobe: rimonta Bellucci dal 4-1 e chiude 7-5 6-3

Out in semifinale

Jurij Rodionov si qualifica per la finale del Challenger di Kobe superando Mattia Bellucci in due set con il punteggio di 7-5 6-3. Il primo set è stato particolarmente equilibrato, con entrambi i giocatori che hanno dovuto fronteggiare diverse palle break. Bellucci è riuscito a portarsi avanti fino al 4-1 con due break, ma Rodionov ha mostrato grande carattere recuperando lo svantaggio recuperando i servizi di nel sesto ed al decimo game. Sul 6-5, il tennista austriaco ha piazzato il break decisivo e ha chiuso il parziale per 7-5.

Il secondo set ha visto Rodionov prendere il comando fin dall’inizio. Dopo aver tenuto il servizio nel game di apertura, ha conquistato un break fondamentale che gli ha permesso di allungare sul 4-1. Nonostante un tentativo di rimonta di Bellucci, che ha recuperato il servizio di svantaggio, Rodionov è rimasto solido nei momenti chiave. L’austriaco ha piazzato un nuovo break sul 4 a 3 e ha chiuso la semifinale al terzo match point utile sul 6-3, guadagnandosi così l’accesso alla finale del torneo giapponese.

La vittoria è stata caratterizzata dalla maggiore efficacia di Rodionov nei punti importanti, specialmente nella gestione delle palle break, risultando decisiva per l’esito finale dell’incontro. In finale affronterà Alexander Blockx.

ATP Kobe Jurij Rodionov Jurij Rodionov 7 6 Mattia Bellucci [3] Mattia Bellucci [3] 5 3 Vincitore: Rodionov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Rodionov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 J. Rodionov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 4-2 → 4-3 M. Bellucci 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 J. Rodionov 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 M. Bellucci 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 J. Rodionov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Rodionov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Bellucci 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 J. Rodionov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 M. Bellucci 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 4-5 → 5-5 J. Rodionov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 J. Rodionov 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 2-4 J. Rodionov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 1-3 → 1-4 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 J. Rodionov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Rodionov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0





Marco Rossi