Billie Jean King Cup: I risultati con il dettaglio degli Ottavi di Finale. Giappone batte la Romina e sfiderà l’Italia nei quarti

Il Giappone ha conquistato l’accesso ai quarti di finale della BJK Cup, dove affronterà l’Italia, grazie alla vittoria in rimonta sulla Romania per 2-1. A risultare decisivo è stato il match di doppio, dove la coppia nipponica formata da Aoyama e Hozumi ha avuto la meglio su Niculescu/Ruse in due set. Le giapponesi hanno così guadagnato il passaggio del turno, fissando l’appuntamento con le azzurre nella prossima fase della competizione.

La sfida tra Italia e Giappone sarà trasmessa in diretta su SuperTennis.

ITF Billie Jean King Cup 2024 N. Hibino N. Hibino 2 4 A. Bogdan A. Bogdan 6 6 Vincitore: A. Bogdan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Bogdan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 N. Hibino 30-0 30-15 40-30 3-5 → 4-5 A. Bogdan 0-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 N. Hibino 30-0 40-15 2-4 → 3-4 A. Bogdan 15-0 40-15 2-3 → 2-4 N. Hibino 0-15 15-30 30-30 A-40 1-3 → 2-3 A. Bogdan 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 N. Hibino 0-30 0-40 1-1 → 1-2 A. Bogdan 15-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Hibino 15-0 30-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Bogdan 15-0 15-15 30-15 40-30 ace 2-5 → 2-6 N. Hibino 0-15 0-40 2-4 → 2-5 A. Bogdan 0-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-3 → 2-4 N. Hibino 0-30 df 0-40 2-2 → 2-3 A. Bogdan 15-0 15-15 30-15 2-1 → 2-2 N. Hibino 0-15 30-15 1-1 → 2-1 A. Bogdan 30-0 1-0 → 1-1

– 12:15 Hibino N. (🇯🇵 JPN) – Bogdan A. (🇷🇴 ROU)

– 13:30 Shibahara E. (🇯🇵 JPN) – Cristian J. (🇷🇴 ROU)



ITF Billie Jean King Cup 2024 E. Shibahara E. Shibahara 6 7 J. Cristian J. Cristian 4 6 Vincitore: E. Shibahara Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-1* 2*-1 3-2* 4-2* 5*-2 6-6 → 7-6 J. Cristian 15-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 E. Shibahara 15-0 30-15 df 40-15 5-5 → 6-5 J. Cristian 15-0 30-15 df 5-4 → 5-5 E. Shibahara 15-0 30-15 40-30 4-4 → 5-4 J. Cristian 15-0 30-15 30-30 4-3 → 4-4 E. Shibahara 40-0 3-3 → 4-3 J. Cristian 0-30 15-30 30-40 2-3 → 3-3 E. Shibahara 0-15 15-30 40-30 1-3 → 2-3 J. Cristian 15-0 30-15 40-30 1-2 → 1-3 E. Shibahara 15-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 J. Cristian 30-30 1-0 → 1-1 E. Shibahara 15-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Cristian 15-15 15-30 40-30 40-40 5-4 → 6-4 E. Shibahara 15-15 40-15 4-4 → 5-4 J. Cristian 15-0 30-15 40-30 4-3 → 4-4 E. Shibahara 0-30 15-30 3-3 → 4-3 J. Cristian 15-0 15-30 40-30 3-2 → 3-3 E. Shibahara 15-0 15-15 df 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Cristian 15-0 40-0 2-1 → 2-2 E. Shibahara 0-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 J. Cristian 0-15 15-30 15-40 40-40 40-A 40-40 1-0 → 1-1 E. Shibahara 30-15 40-30 0-0 → 1-0

– 15:00 Aoyama S./Hozumi E. (🇯🇵 JPN) – Niculescu M./Ruse G. (🇷🇴 ROU)



ITF Billie Jean King Cup 2024 S. Aoyama / E. Hozumi S. Aoyama / E. Hozumi 6 7 M. Niculescu / E. Ruse M. Niculescu / E. Ruse 1 5 Vincitore: S. Aoyama / E. Hozumi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 S. Aoyama / E. Hozumi 15-0 40-0 6-5 → 7-5 M. Niculescu / E. Ruse 30-0 30-15 30-30 40-40 5-5 → 6-5 S. Aoyama / E. Hozumi 0-15 15-30 30-40 40-40 5-4 → 5-5 M. Niculescu / E. Ruse 15-15 15-30 df 30-30 40-40 5-3 → 5-4 S. Aoyama / E. Hozumi 15-0 15-30 15-40 40-40 4-3 → 5-3 M. Niculescu / E. Ruse 0-15 0-40 3-3 → 4-3 S. Aoyama / E. Hozumi 15-15 30-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Niculescu / E. Ruse 30-0 ace 40-15 2-2 → 2-3 S. Aoyama / E. Hozumi 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Niculescu / E. Ruse 15-0 15-15 30-30 ace 40-30 1-1 → 1-2 S. Aoyama / E. Hozumi 0-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Niculescu / E. Ruse 30-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 S. Aoyama / E. Hozumi 0-15 0-30 df 30-30 30-40 40-40 5-1 → 6-1 M. Niculescu / E. Ruse 0-15 0-30 15-40 4-1 → 5-1 S. Aoyama / E. Hozumi 15-0 40-0 3-1 → 4-1 M. Niculescu / E. Ruse 15-0 30-15 30-30 2-1 → 3-1 S. Aoyama / E. Hozumi 15-0 15-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 M. Niculescu / E. Ruse 15-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Aoyama / E. Hozumi 30-0 40-15 0-0 → 1-0

ITF Billie Jean King Cup 2024 R. Jamrichova R. Jamrichova 5 4 T. Townsend T. Townsend 7 6 Vincitore: T. Townsend Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Townsend 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 R. Jamrichova 15-15 15-30 40-30 A-40 3-5 → 4-5 T. Townsend 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 R. Jamrichova 30-0 2-4 → 3-4 T. Townsend 15-15 15-30 30-30 40-40 ace 40-A A-40 2-3 → 2-4 R. Jamrichova 15-0 30-15 30-30 1-3 → 2-3 T. Townsend 15-15 30-15 40-30 df 1-2 → 1-3 R. Jamrichova 15-0 30-15 30-30 40-30 40-A df 1-1 → 1-2 T. Townsend 15-0 30-0 1-0 → 1-1 R. Jamrichova 15-15 40-15 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 T. Townsend 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 R. Jamrichova 15-0 30-15 ace 40-30 40-A df 5-5 → 5-6 T. Townsend 0-15 df 30-15 ace 5-4 → 5-5 R. Jamrichova 0-15 30-15 40-30 A-40 4-4 → 5-4 T. Townsend 0-15 df 0-30 15-40 3-4 → 4-4 R. Jamrichova 0-15 df 15-15 15-30 30-40 A-40 2-4 → 3-4 T. Townsend 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 2-3 → 2-4 R. Jamrichova 30-0 30-15 df 30-40 2-2 → 2-3 T. Townsend 30-0 40-15 2-1 → 2-2 R. Jamrichova 15-0 30-0 1-1 → 2-1 R. Jamrichova 30-0 40-0 0-0

– 17:30 Jamrichova R. (🇸🇰 SVK) – Townsend T. (🇺🇸 USA)

– 19:00 Sramkova R. (🇸🇰 SVK) – Collins D. (🇺🇸 USA)



ITF Billie Jean King Cup 2024 R. Sramkova • R. Sramkova 30 6 4 D. Collins D. Collins 30 2 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 R. Sramkova 0-15 15-15 15-30 30-30 4-5 D. Collins 15-0 30-0 4-4 → 4-5 R. Sramkova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df A-40 ace 40-40 40-A df 4-3 → 4-4 D. Collins 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 R. Sramkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 D. Collins 0-15 15-30 15-40 df 1-3 → 2-3 R. Sramkova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 D. Collins 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 30-40 0-2 → 1-2 R. Sramkova 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 D. Collins 15-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2

– 20:30 Hruncakova V./Mihalikova T. (🇸🇰 SVK) – Dolehide C./Stearns P. (🇺🇸 USA)



Il match deve ancora iniziare