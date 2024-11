Rio Open 2025: Zverev, Rune e Musetti guidano il cast, biglietti in vendita

Il Rio Open, il più prestigioso torneo di tennis del Sud America, si prepara a un’edizione 2025 che si preannuncia importante. L’ATP 500 brasiliano, in programma dal 15 al 23 febbraio al Jockey Club Brasileiro, ha già assicurato la presenza di tre top 20 del ranking mondiale, promettendo spettacolo sulla terra rossa carioca.

La lista definitiva dei partecipanti verrà annunciata a gennaio 2025, ma il torneo ha già dimostrato di voler alzare ulteriormente l’asticella rispetto alle edizioni precedenti. La presenza di Zverev, alla sua prima partecipazione, e l’arrivo di talenti emergenti come Rune, insieme al ritorno di giocatori spettacolari come Musetti, promettono nove giorni di tennis di altissimo livello sulla terra battuta brasiliana.

Il Rio Open si conferma così non solo come il più importante torneo del Sudamerica, ma come uno degli appuntamenti più attesi della stagione sulla terra rossa, capace di attirare sia campioni affermati che stelle nascenti del tennis mondiale.

“Questa edizione sarà speciale”, promette Marcia Casz, direttrice generale del torneo. “Non sarà solo un evento tennistico, ma una vera celebrazione che coinvolgerà tutta Rio de Janeiro. Con questi campioni già confermati, prevediamo un rapido sold-out, come accaduto negli ultimi anni.”

Alexander Zverev: il numero 2 sceglie Rio

Per la prima volta nella sua carriera, il campione tedesco ha scelto di partecipare al torneo brasiliano. Un colpo sensazionale per gli organizzatori, che portano in Sudamerica uno dei giocatori più vincenti del circuito:

– 22 titoli in carriera

– Medaglia d’oro olimpica a Tokyo 2021

– 7 Masters 1000 conquistati

– Attuale numero 2 del ranking mondiale

Holger Rune: la nuova generazione sbarca in Brasile

Il talento danese, numero 13 ATP, rappresenta uno dei volti più interessanti del tennis mondiale:

– Campione al Masters 1000 di Parigi 2022

– Due titoli sulla terra battuta

– Prima apparizione al Rio Open

– Uno dei leader della Next Gen

Lorenzo Musetti: il ritorno dell’artista

Il tennista italiano, fresco di bronzo olimpico a Parigi 2024, torna a Rio dopo la partecipazione nel 2023:

– Attuale numero 17 ATP

– Vincitore dell’ATP 500 di Amburgo

– Ex numero 1 junior

– Stile di gioco unico e spettacolare

Biglietti

– Vendita online su Eventim

– Prezzi a partire da 55 reais (circa 10 euro)

– Massimo 4 biglietti per sessione per persona

– Limite totale di 22 biglietti per acquirente

– Nessuna commissione di servizio

Modalità di pagamento

– Carte di credito: Visa, Mastercard, Amex, Elo e Diners

– Possibilità di rateizzazione in 4 rate senza interessi





Francesco Paolo Villarico