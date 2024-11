Murray si reinventa: debutterà a teatro questa estate

Andy Murray ha trovato rapidamente una nuova passione dopo il tennis, lanciandosi in un’avventura che promette grandi emozioni. Il campione britannico si immergerà nel bagno di folla questa estate in una veste completamente nuova: quella di attore teatrale.

Il tre volte campione Slam si esibirà in un tour teatrale insieme ad Andrew Cotter, noto presentatore sportivo britannico. Lo spettacolo toccherà alcune delle città più significative della Gran Bretagna:

– Glasgow

– Edimburgo

– Hammersmith

– Wimbledon

La scelta di includere Wimbledon nel tour è particolarmente simbolica: Murray passerà dal Centre Court, dove ha trionfato due volte, al palcoscenico teatrale nella stessa località che lo ha visto diventare leggenda del tennis britannico.

Questa nuova avventura dimostra come l’ex numero 1 del mondo stia già guardando al futuro, pronto a mettersi in gioco in un ambito completamente diverso da quello che lo ha reso famoso.





Marco Rossi