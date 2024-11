Santopadre nel 2025 sarà consulente di Sonego

Novità a sorpresa per Lorenzo Sonego: dalla prossima stagione oltre a Fabio Colangelo, suo coach principale, avrà anche il supporto di Vincenzo Santopadre. L’ex coach di Matteo Berrettini, oggi allenatore del francese Luca Van Assche, avrà un ruolo di consulenza non con cadenza settimanale e non nel corso dei tornei, dove sarà guidato da Colangelo. Santopadre resta il coach del francese e darà un apporto di esperienza al team del torinese in alcuni periodi dell’anno e durante il lavoro lontano dai tornei. Quindi un ruolo di supporto e di sviluppo, forte della grande esperienza maturata in anni vincenti con Berrettini.

“Vincenzo ci darà una mano nelle fasi di allenamento a Torino e qualche volta a Roma” afferma Sonego a La Stampa, “Nei tornei continueranno a seguirmi Fabio Colangelo e Davide Galoppini. Ho instaurato con Santopadre un bellissimo rapporto umano fin da subito. Ho voglia di continuare ad investire su me stesso e sono sicuro che Vincenzo sia la persona giusta per aggiungere qualcosa di nuovo al mio gioco, creando la giusta sinergia con il team”.

Un ingresso che dimostra la volontà di Lorenzo di continuare ad investire sul proprio gioco, per cercare di ritrovare quello smalto che l’aveva issato sino al n.21 del ranking ATP e in semifinale agli Internazionali di Roma.

Mario Cecchi