Billie Jean King Cup: Il Tabellone Completo. Si parte domani con Spagna vs Polonia. Italia già ai quarti (con tutte le formazioni)

La Billie Jean King Cup 2024 si apre con un match da brividi: Spagna-Polonia inaugura il nuovo formato a eliminazione diretta, con la vincente che affronterà la Repubblica Ceca nei quarti di finale.

Il nuovo formato della competizione non lascia margine di errore: niente fase a gironi, si parte subito con l’eliminazione diretta. Un passo falso significa fare immediatamente le valigie, dicendo addio al sogno del titolo mondiale 2024. Il montepremi è significativo: 2,4 milioni di dollari per le campionesse (lo stesso importo della Davis Cup maschile), con un montepremi totale di 9,6 milioni.

Le due nazioni si sono affrontate tre volte nella storia della competizione:

– 2023: Vittoria della Spagna 2-1 nelle Finals

– 2014: Successo della Polonia nei playoff del World Group

– 2010: Vittoria della Spagna 4-1 a Sopot

Il match inaugurale offre subito un confronto stellare: Paula Badosa, ex numero 2 del mondo, rappresenterà la Spagna nonostante avesse annunciato la fine anticipata della sua stagione. La sua presenza è un boost importante per le padrone di casa, che potranno contare sulla sua esperienza e sul supporto del pubblico di Malaga.

Dall’altra parte della rete, la Polonia schiera la sua punta di diamante: Iga Swiatek, cinque volte campionessa Slam. L’attesissimo confronto tra Badosa e Swiatek promette scintille nel secondo singolare della sfida.

Da non sottovalutare anche le altre protagoniste: la polacca Magdalena Frech, numero 24 WTA, e la promettente spagnola Jessica Bouzas, pronta al debutto nella competizione.

La vincente di questo confronto affronterà la Repubblica Ceca, una delle quattro teste di serie, nei quarti di finale sabato. Da lì, serviranno altre tre vittorie per conquistare il titolo mondiale. L’inizio non poteva essere più elettrizzante, con due campionesse pronte a dare spettacolo nella notte inaugurale di Malaga.

Paula Badosa: “Quest’anno ho l’opportunità di giocare davanti al mio pubblico, è davvero speciale. Abbiamo una grande sfida all’inizio. Mi piacciono queste sfide, non vedo l’ora di scendere in campo.”

Iga Swiatek: “Non è la prima volta che affronto qualcuno che avrà tutto il pubblico dalla sua parte. Non sarà facile e richiederà una concentrazione extra. Mi concentrerò prima sul mio tennis, perché giocare contro Paula è sempre una sfida. Mi preparerò tatticamente perché non ci affrontiamo da un po’.”

R1

BYE

🇨🇦 Canada vs BYE

13-20 novembre 2024

R1

🇩🇪 Germany vs 🇬🇧 Great Britain

15 novembre 2024

🇦🇺 Australia vs BYE13-20 novembre 2024

R1

🇸🇰 Slovakia vs 🇺🇸 USA

14 novembre 2024

🇪🇸 Spain vs 🇵🇱 Poland13 novembre 2024

R1

BYE

🇨🇿 Czechia vs BYE

13-20 novembre 2024

🇯🇵 Japan vs 🇷🇴 Romania14 novembre 2024

R1

BYE

🇮🇹 Italy vs BYE

13-20 novembre 2024

Australia 🇦🇺

Ajla Tomljanovic

Olivia Gadecki

Kimberly Birrell

Daria Saville

Ellen Perez

Captain Samantha Stosur

Canada 🇨🇦

Leylah Fernandez

Rebecca Marino

Marina Stakusic

Bianca Andreescu

Gabriela Dabrowski

Captain Heidi El Tabakh

Czechia 🇨🇿

Karolina Muchova

Linda Noskova

Marie Bouzkova

Katerina Siniakova

Captain Petr Pala

Spain 🇪🇸

Paula Badosa

Jessica Bouzas Maneiro

Nuria Parrizas-Diaz

Sara Sorribes Tormo

Marina Bassols Ribera

Captain Ana-Isabel Medina Garrigues

Great Britain 🇬🇧

Katie Boulter

Emma Raducanu

Harriet Dart

Heather Watson

Olivia Nicholls

Captain Anne Keothavong

Germany 🇩🇪

Laura Siegemund

Jule Niemeier

Tatjana Maria

Eva Lys

Anna-Lena Friedsam

Captain Rainer Schuettler

Italy 🇮🇹

Jasmine Paolini

Elisabetta Cocciaretto

Lucia Bronzetti

Sara Errani

Martina Trevisan

Captain Tathiana Garbin

Japan 🇯🇵

Moyuka Uchijima

Ena Shibahara

Nao Hibino

Eri Hozumi

Shuko Aoyama

Captain Ai Sugiyama

Poland 🇵🇱

Iga Swiatek

Magdalena Frech

Magda Linette

Maja Chwalinska

Katarzyna Kawa

Captain Dawid Celt

Romania 🇷🇴

Jaqueline Adina Cristian

Anca Alexia Todoni

Ana Bogdan

Elena Gabriela Ruse

Monica Niculescu

Captain Horia-Vlad Tecau

Slovakia 🇸🇰

Rebecca Sramkova

Anna Karolina Schmiedlova

Viktoria Hruncakova

Renata Jamrichova

Tereza Mihalikova

Captain Matej Liptak

USA 🇺🇸

Danielle Collins

Peyton Stearns

Ashlyn Krueger

Taylor Townsend

Caroline Dolehide

Captain Lindsay Davenport