ATP Finals – Torino 2024: Dalla Conferenza Stampa: “Zverev: ‘Il tennis moderno ha perso l’identità delle superfici'” . Rublev dopo la sconfitta ‘Il servizio di Zverev è stato inarrestabile’.

D:Sascha, parlaci della tua nuova routine di allenarti dopo ogni partita, e perché lo fai.

ZVEREV: Non è una routine. Non abbiamo molto tempo disponibile sul campo centrale qui, quindi volevo ancora colpire qualche palla.

Penso che oggi sia stata una partita molto buona, ma con scambi molto veloci. Ci sono stati alcuni scambi lunghi, ma credo sia stato comunque un tennis molto rapido. Volevo solo trovare un po’ di ritmo.

Ma nel complesso sono contento della vittoria.

D: Hai perso solo 10 punti in 10 turni di servizio, cosa non molto comune. La superficie forse non è così lenta come dicono. Tutti parlano della Sinner-mania in Italia. Tutti sono pazzi per Sinner. Tu sei stato campione olimpico, hai vinto due ATP Finals, sei stato numero 2 del mondo. Come spieghi che non ci sia una Zverev-mania in Germania?

ZVEREV: In Germania? In Germania penso ci sia. Forse non grande come in Italia per Jannik. Jannik ha vinto due Slam quest’anno, quindi se lo merita sicuramente. È il miglior giocatore al mondo, è il numero 1. Si merita tutto il credito che riceve.

Tornando alla superficie: è molto lenta, troppo lenta per un cemento indoor. Non mi sto lamentando perché mi piacciono sia le superfici lente che quelle veloci, non mi importa molto.

Penso che nel tennis attuale ci manchino un po’ gli stili di gioco diversi. Il motivo è che terra battuta e cemento sono praticamente uguali. Sono quasi alla stessa velocità, con l’eccezione di due tornei quest’anno: Cincinnati e Parigi-Bercy, perché sono più veloci.

Mi mancano un po’ le differenze tra le superfici perché prima c’era una chiara distinzione tra terra battuta e cemento outdoor. Alcuni erano molto lenti come Indian Wells, ma altri erano molto veloci, come il Canada che è sempre stato veloce, Shanghai che è sempre stato veloce. E il cemento indoor. Penso che abbiamo perso questo cercando di rendere tutte le superfici molto simili e quasi uguali.

Penso che quando Roger era ancora in tour, era molto diverso. C’erano grandi, grandi differenze tra terra battuta, cemento e cemento indoor. Mi manca questo ora.

D: Quando dici che mancano gli stili di gioco, che ruolo pensi abbiano le palle? Hai una palla preferita da questa stagione? Vorresti che rendessero le palle più consistenti e cambiassero di più le superfici?

ZVEREV: Sì, la palla è un argomento importante. In realtà, essendo nel consiglio dei giocatori, la palla è stato un argomento molto interessante anche per me. Mi sono messo un po’ in modalità ricerca. Ho chiesto alle aziende e alla produzione delle palle da tennis.

Dal COVID, tutte le aziende, non solo una, quindi Dunlop era sempre la migliore palla da tennis, ma sono peggiorate molto. Ho sempre amato le palle Penn. Sono diventate molto più lente.

Il motivo è che, a causa del COVID, le aziende hanno cercato di tagliare i costi e ora stanno usando un materiale di gomma diverso. Stanno usando un materiale diverso per le palle da tennis, che le rende tra il 30% e il 60% più lente in media rispetto a prima del COVID.

Penso che in generale, non solo un’azienda, ma in generale le palle siano peggiorate molto e siano molto più lente. Non sono più così consistenti. Non durano più così a lungo.

Prima anche una palla Dunlop, perché mi piaceva tanto, era così ottima perché quando erano nuove, erano molto veloci attraverso il campo, poi diventavano più grandi. Quando diventavano più grandi, volavano ancora attraverso l’aria perché l’aria all’interno e la pressione all’interno non uscivano. La palla si gonfiava e basta.

Quello che succede ora con le palle da tennis è che l’aria e la pressione escono dalla palla a causa del materiale. Il materiale non le tiene dentro. Non è solo che la palla si gonfia, ma l’aria e la pressione della palla calano drasticamente.

Ecco perché molti giocatori ora hanno problemi al gomito. Molti giocatori hanno problemi al polso. Non era così 10, 15 anni fa.

Non so se l’ho spiegato bene o se si è capito.

Mi sono molto interessato alla palla da tennis. Non ho motivo di lamentarmi. Sono numero 2 al mondo. Ho fatto una grande stagione. Non mi sto lamentando per i risultati. Penso solo che nel lungo termine, la salute dei giocatori sia un problema importante con le palle che abbiamo al momento.

Sono un po’ come un volano. Volano molto velocemente attraverso l’aria nei primi due, tre metri, poi rallentano e basta. Non c’è nulla che mantiene la palla viva, cosa che era molto diversa cinque, sei anni fa.

D: Hai avuto modo di vedere la celebrazione prima del tuo match con Boris che consegnava il trofeo di numero 1 a Jannik? Come ti sei sentito? Se fossi stato nella posizione di Jannik in Germania, come ti saresti sentito?

ZVEREV: Prima di tutto, come ho detto lui è il miglior giocatore al mondo. Ha vinto due Slam, ha vinto più Masters quest’anno. Si merita sicuramente di essere numero 1.

Ovviamente non l’ho vista perché mi stavo preparando per il mio match. Mi stavo riscaldando, facendo le mie cose. Siamo entrati in campo subito dopo.

Non sapevo che Boris gli avesse consegnato il trofeo e tutto il resto. Penso sia un grande momento per lui, per il tennis italiano.

Vedremo chi riceverà quel trofeo l’anno prossimo.

D:Andrey, un match difficile contro un avversario molto forte. C’era qualcosa che avresti potuto fare diversamente oggi?

RUBLEV: Non molto, direi. Certo, avrei preferito non commettere alcuni errori nei game in cui mi ha brekkato. Ma non possiamo controllare gli errori, fanno parte dello sport. Per il resto, non molto.

Ha giocato una partita incredibile. Con il modo in cui serviva, c’è poco che si possa fare. Tra tutti i giocatori che ho affrontato quest’anno, il suo servizio è il migliore finora.

È in un momento di grande fiducia e ha giocato davvero bene. Non c’è molto da dire. Penso di aver fatto un grande sforzo, ma oggi è stato semplicemente migliore di me.

D: Si dice che questa superficie sia un po’ più lenta rispetto a Parigi e forse anche rispetto all’anno scorso qui. Cosa ne pensi? Zverev ha servito benissimo, perdendo solo 10 punti in 10 turni di battuta contro di te. Qual è stata la chiave? Solo il suo servizio o anche la tua risposta non era al meglio?

RUBLEV: Non so com’era il campo a Parigi perché non ho giocato sul centrale. Rispetto all’anno scorso qui, è un po’ più lento, ma non di molto. È ancora piuttosto veloce.

Non si vedono molti scambi, forse uno ogni due game. Il resto sono uno-due colpi, servizio, ace, ace.

No, è stato il suo servizio. Sul lato destro serviva a 220 km/h in slice. Di solito tutti servono slice a 190. Lui è riuscito a servire a 220 wide sul lato destro. Non è facile.

Anche se intuisci la direzione, quando arriva una prima piatta a 227, uno slice a 219, 215, è difficile anche solo vedere la palla.

D: Alcuni giocatori hanno detto che per raggiungere o mantenere il livello di Carlos e Jannik devono essere più aggressivi. Cosa pensi di dover fare tu per raggiungere quel livello?

RUBLEV: Vedremo. Molte cose (sorride). Molte cose devo fare per arrivare a quel livello.

Ci sto provando. Sto migliorando. Oggi credo sia stato un ottimo esempio che posso avere un buon atteggiamento mentale e giocare un buon tennis. Poi ci sono i dettagli come servizio, risposta, alcuni approcci, il gioco a rete, cose del genere, che richiedono tempo. Ma ci stiamo lavorando.

Ci vorrà solo un po’ di tempo. Non posso migliorare tutto per domani. Magari (sorride).

D: Ieri Daniil ha parlato delle difficoltà con alcune palle nel tour. Hai una palla preferita tra quelle usate questa stagione? Vorresti che le palle fossero più simili durante l’anno?

RUBLEV: Sinceramente non saprei, perché penso che in generale, da quando ho iniziato a giocare, non so se sono cambiati molto i campi o le palle, ma qualcosa è cambiato. Forse entrambi, non so. È cambiato così tanto che ormai non mi interessa più perché non importa con quali palle giochi, è difficile controllarle. Senti di fare più o meno gli stessi colpi ma la palla vola in modo diverso.

Quando ho iniziato, potevi sentire la tattica, capivi che dovevi giocare in un certo modo, scegliere le direzioni giuste. Ora con il tennis che abbiamo sono due colpi, un servizio, un colpo. Forse nei momenti importanti, se entrambi i giocatori sono tesi, c’è qualche scambio. La maggior parte delle partite sono solo due colpi.

Anche se hai una tattica, non funziona più perché giochi contro uno come Sascha, serve a 220, poi il colpo successivo gioca dall’altra parte. Non importa che tattica scegli, non riesci ad applicarla.

Quando ho iniziato, non so se erano le palle o cos’altro, ma ricordo che in passato c’erano davvero molte palle buone. La sensazione era che più acceleravi, più controllo avevi. Ora senti che a volte più acceleri, la palla può andare benissimo, quella dopo può andare cinque metri oltre. Succede a tutti i giocatori. Credo sia per questo che molti si lamentano.