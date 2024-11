Alcaraz dopo la sconfitta: “Non mi sentivo bene in campo ma non voglio trovare scuse e togliere meriti a Ruud. Sulle palle la penso come Medvedev”

Carlos Alcaraz non cerca scuse per la modesta prestazione e sconfitta sofferta contro Casper Ruud nel suo primo match alle Nitto ATP Finals 2024. Ha confermato di non sentirsi bene da diversi giorni – come già detto anche da Ruud a caldo dopo la vittoria – ma è convinto di poter e dover fare meglio anche in condizioni indoor e nella parte finale dell’anno. Interessante il passaggio nel quale concorda in pieno con Medvedev sul problema della palle, che non vanno e diventano così grandi dopo pochi game da diventare molto difficili da spingere. Questi i passaggi salienti della press conference dello spagnolo.

“Avrei potuto giocare meglio, non mi sono sentito bene in campo. Casper è uno che ti fa giocare male, ha giocato una bella partita. Io invece potevo giocare meglio”.

“Indoor? Non ho grande esperienza nel giocare al coperto. Mi sono allenato abbastanza in queste condizioni, ma non ho ancora abbastanza match. Non so, dovevo giocare meglio. Sono sicuro che posso diventare un buon giocatore anche in condizioni indoor, ma mi serve tempo. Probabilmente oggi molti giocatori sono meglio di me, non so rispondere bene a questa domanda”.

“Ogni giocatore in questa fase finale dell’anno è stanco mentalmente, è impossibile essere freschi adesso. Ci sono quelli meno stanchi, ma lo schedule è molto duro e richiede tanto, non ci sono molti periodi off per riposare e stare a casa. Ci si allena una settimana e poi si va di nuovo in qualche parte del mondo a giocare. Ora sei nella parte finale dell’anno, e hai accumulato stanchezza. Quest’anno mi sento meglio dell’anno scorso, ma devo trovare il modo di performare meglio in questo periodo”.

“Alcuni giorni prima di venire qua, a casa, già non stavo bene, ma allenandomi a Torino mi sono sentito meglio, pronto a giocare. Avevo la speranza di migliorare giorno dopo giorno. Non so se è per la tensione del match, ma oggi invece non mi sono sentito bene. Da stamattina non stavo bene, allo stomaco. Non voglio prendere però questo come una scusa per la mia prestazione. Sono stato in difficoltà a recuperare dopo i punti lunghi, non recuperavo, e questo mi ha molto dato fastidio. Tuttavia non voglio togliere meriti al bel tennis di Casper”.

“Sono un giocatore che cambia, non faccio sempre le stesse cose, a volte funziona altre meno. Servirebbe più tempo tra un torneo e l’altro per provare a fare cose migliori”.

“Il campo? È ottimo, sono io che non mi sono sentito a mio agio. La condizioni sono molto diverse da quelle di Parigi, ma questo aiuta lo spettacolo con scambi un po’ più lunghi. A Parigi era esageratamente veloce, qua invece si vede più tennis ed è un bene. A Parigi il servizio è stato troppo dominante, qua invece la velocità delle condizioni mi piacciono”.

“È necessario riuscire ad adattarsi. In questo torneo la palla dopo pochi punti diventa molto grande e non è facile fare un punto vincente. Ma va bene per il pubblico, meno per noi che dopo solo un game la palla diventa enorme ed è difficile spingerla a tutta. In questo sono totalmente d’accordo con Medvedev, la palla influisce moltissimo sul gioco”

“Semifinale? (sorride). Dopo oggi non voglio pensarci. Se avrò la prossima partita le stesse sensazioni di oggi non c’è modo pensare alla semifinale, ma il bello del tennis è che tra due giorni sarà tutto diverso. Chi lo sa… ci sono tanti giocatori che hanno perso una partita e hanno vinto il torneo. Non voglio pensare a questo oggi, andrò avanti giorno per giorno e speriamo già domani di sentirmi meglio. Mi preparerò nel miglior modo possibile”.

Da Torino, Marco Mazzoni