WTA Finals: sfuma il sogno di Errani-Paolini, Chan-Kudermetova vincono al super tie-break. Le azzurre sono eliminate

Out le azzurre

Un match point non basta alla coppia italiana Sara Errani-Jasmine Paolini, che si arrende a Chan-Kudermetova con il punteggio di 6-3 6-7 11-9 in una battaglia emozionante che valeva la semifinale delle WTA Finals di Riyadh.

Una partita di alti e bassi

Le azzurre avevano iniziato alla grande vincendo il primo set 6-3, mostrando un ottimo tennis. Nel secondo parziale, dopo essere state avanti 5-4 40-30 con un match point a disposizione, hanno subito la rimonta delle avversarie che hanno portato la partita al tie-break, vinto nettamente.

Il drammatico super tie-break

Nel match tie-break decisivo, le emozioni si sono susseguite: dopo un iniziale svantaggio, le italiane hanno annullato tre palle match consecutive dal 6 a 9, ma un errore in risposta di Paolini e un colpo fortunato di Kudermetova a rete hanno consegnato la vittoria alla coppia avversaria.

Per Errani-Paolini sfuma così la possibilità di accedere alle semifinali dove le attendeva la coppia Siniakova-Townsend. Chan-Kudermetova si qualificano come seconde del girone alle spalle di Dabrowski-Routliffe, già certe del primo posto.

Una sconfitta amara per le azzurre che hanno sfiorato un risultato storico, cedendo solo nei momenti decisivi dopo aver avuto la vittoria a portata di mano.

WTA Riyadh Sara Errani / Jasmine Paolini [4] Sara Errani / Jasmine Paolini [4] 6 6 9 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova [7] Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova [7] 3 7 11 Vincitore: Chan / Kudermetova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 9-11 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-1 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 0-1 2-1 3-1 4-1 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 6-5 6-6 7-6 8-6 9-6 9-7 9-8 9-9 10-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 1*-2 2-2* 2-3* 2*-4 2*-5 2-6* 3-6* 6-6 → 6-7 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 6-5 → 6-6 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 5-4 → 5-5 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-3 → 4-4 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-3 → 5-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico