WTA Finals 2024 – Riyadh: I risultati con il dettaglio del Day 3. Rybakina sull’orlo dell’eliminazione dopo la sconfitta con Zheng. In campo Jasmine Paolini (LIVE)

Elena Rybakina è a un passo dall’eliminazione alle WTA Finals 2024 dopo la sconfitta contro Qinwen Zheng con il punteggio di 7-6(4) 3-6 6-1. La kazaka, che paga ancora il lungo periodo di inattività, si trova ora in una posizione estremamente complicata nel round robin.

La tennista cinese, che diventa la seconda giocatrice del suo paese a vincere un match alle Finals, ha dominato il set decisivo approfittando della mancanza di continuità nei colpi da fondo campo di Rybakina.

La situazione di Rybakina è ora estremamente delicata: una vittoria di Aryna Sabalenka questa sera contro Jasmine Paolini significherebbe l’eliminazione matematica della kazaka. In questo caso, la terza giornata del girone vedrebbe uno scontro diretto tra Paolini e Zheng per il secondo posto.

Gli altri scenari tengono ancora in vita tutte le giocatrici, con una particolare nota per Paolini: in caso di vittoria in due set questa sera contro Sabalenka, l’italiana sarebbe già matematicamente qualificata (con la posizione finale ancora da determinare).

WTA Riyadh Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez [6] Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez [6] 0 2 2 0 Katerina Siniakova / Taylor Townsend [8] • Katerina Siniakova / Taylor Townsend [8] 0 6 6 0 Vincitore: Siniakova / Townsend Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-4 → 1-5 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-3 → 1-4 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 0-15 30-15 30-40 1-1 → 1-2 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-2 → 2-3 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-2 → 2-2 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Katerina Siniakova / Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

(6) Nicole Melichar-Martinez/ (6) Ellen Perezvs (8) Katerina Siniakova/ (8) Taylor Townsend

(5) Elena Rybakina vs (7) Qinwen Zheng Non prima 13:30



WTA Riyadh Elena Rybakina [5] Elena Rybakina [5] 6 6 1 Qinwen Zheng [7] Qinwen Zheng [7] 7 3 6 Vincitore: Zheng Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Qinwen Zheng 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Elena Rybakina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Elena Rybakina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Elena Rybakina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Qinwen Zheng 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Qinwen Zheng 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Elena Rybakina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Qinwen Zheng 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Qinwen Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1*-1 1*-2 1-3* 1-4* 2*-4 3*-4 3-5* 3-6* 4*-6 6-6 → 6-7 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Qinwen Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Qinwen Zheng 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Elena Rybakina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Qinwen Zheng 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Qinwen Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Qinwen Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

(1) Aryna Sabalenka vs (4) Jasmine Paolini Non prima 16:00



WTA Riyadh Aryna Sabalenka [1] • Aryna Sabalenka [1] 40 6 6 Jasmine Paolini [4] Jasmine Paolini [4] 15 3 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-0 → 4-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(1) Lyudmyla Kichenok / (1) Jelena Ostapenko vs (3) Su-Wei Hsieh / (3) Elise Mertens



Il match deve ancora iniziare

(1) Aryna Sabalenka 🇧🇾 1v 0s1v 0s(5) Elena Rybakina 🇰🇿 0v 1s(7) Qinwen Zheng 🇨🇳 0v 1s

ORANGE GROUP

(2) Iga Swiatek 🇵🇱 1v 0s

(3) Coco Gauff 🇺🇸 1v 0s

(6) Jessica Pegula 🇺🇸 0v 1s

(8) Barbora Krejcikova 🇨🇿 0v 1s

ROUND ROBIN DOPPIO

GREEN GROUP

(1) Kichenok 🇺🇦 / Ostapenko 🇱🇻 0v 1s

(3) Hsieh 🇹🇼 / Mertens 🇧🇪 0v 1s

(6) Melichar-Martinez 🇺🇸 / Perez 🇦🇺 1v 0s

(8) Siniakova 🇨🇿 / Townsend 🇺🇸 1v 0s

WHITE GROUP

(2) Dabrowski 🇨🇦 / Routliffe 🇳🇿 1v 0s

(4) Errani 🇮🇹 / Paolini 🇮🇹 1v 0s

(5) Dolehide 🇺🇸 / Krawczyk 🇺🇸 0v 1s

(7) Chan 🇹🇼 / Kudermetova 🇷🇺 0v 1s