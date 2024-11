La corsa agli ultimi tre posti per le ATP Finals, …in attesa di Djokovic

Le ATP Finals di Torino sono in rampa di lancio e lo sbarco del n.1 Jannik Sinner nella città sabauda ha simbolicamente aperto “le danze”, per la gioia dei tanti appassionati accorsi a salutarlo all’ingresso dell’hotel che lo ospiterà in questa quindicina in Piemonte. I migliori 8 della stagione si disputeranno l’ultimo e prestigioso titolo ATP del 2024. Sinner, Zverev, Alcaraz, Medvedev e Fritz sono i 5 già qualificati. Restano tre posti da assegnare con quattro tennisti ancora in corsa. Questa la Race aggiornata a stamattina, 4 novembre:

6° – Novak Djokovic – 3.910 punti

7° – Casper Ruud 3.855 punti

8° – Alex de Minaur 3.745 puni

9° – Andrey Rublev 3.720 punti

Decisiva sarà l’ultima manciata di punti in palio questa settimana nei due 250 di Metz e Belgrado, a meno che Novak non decida di saltare il “Masters” lasciando di fatto via libera agli altri tre. Dalla Serbia si dicono sicuri che il 24 volte campione Slam abbia già la testa dal 2025, con l’ultimo appuntamento del suo calendario fissato per il 1° dicembre a Buenos Aires, dove porterà la famiglia a conoscere lo splendido paese sudamericano e giocherà un match di esibizione per salutare l’amico Del Potro. Dato che nei giorni scorsi – come confermato anche da Ivan Ljubicic – Novak era serenamente in vacanza alle Maldive, che torni in quattro e quattr’otto con pochissimi giorni per allenarsi in vista un evento super competitivo come le Finals appare molto difficile, ma lui ci ha stupito più e più volte in carriera, quindi non resta che attendere la sua decisione, che certamente verrà comunicata a brevissimo.

Nel frattempo Ruud, De Minaur e Rublev cercano gli ultimi punti della stagione “regolare” nei due 25o al via oggi tra Francia e Serbia. C’è solo una remota possibilità che tutti e tre i “contender” riescano comunque a sorpassare Djokovic e quindi estrometterlo matematicamente da Torino: Rublev dovrebbe vincere il torneo Metz, De Minaur quello di Belgrado, e Ruud al Moselle Open dovrebbe arrivare almeno in semifinale. Scenario non impossibile, ma i tre tennisti in corsa per le Finals sicuramente attendono “nuove” da Djokovic…

Marco Mazzoni