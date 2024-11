Challenger LIma 2: Il Tabellone Principale e di Qualificazione

Challenger Lima 2 – Tabellone Principale – terra

(1) Francisco Comesana vs (Alt) Tristan Boyer

Gustavo Heide vs Qualifier

Vit Kopriva vs (WC) Gonzalo Bueno

Andrea Collarini vs (6) Marco Trungelliti

(3) Camilo Ugo Carabelli vs Federico Agustin Gomez

Juan Pablo Varillas vs Murkel Dellien

Oriol Roca Batalla vs Felipe Meligeni Alves

Ignacio Buse vs (7) Juan Manuel Cerundolo

(5) Hugo Dellien vs (WC) Arklon Huertas Del Pino Cordova

(WC) Conner Huertas del Pino vs Vilius Gaubas

Qualifier vs Elmer Moller

Qualifier vs (4) Daniel Elahi Galan

(8) Cristian Garin vs Henrique Rocha

Tomas Barrios Vera vs Qualifier

(Alt) Adolfo Daniel Vallejo vs Qualifier

Qualifier vs (2) Federico Coria

Challenger Lima 2 – Tabellone Qualificazione – terra

**J. Torres** 🇨🇴 (1) vs **F. Ribero** 🇨🇴 (Alt)

**M. Kestelboim** 🇦🇷 vs **L. Ambrogi** 🇧🇷 (8)

**G. Elias** 🇵🇹 (2) vs **R. Varillas** 🇵🇪 (WC)

**M. Cossu** (WC) vs **G. Villanueva** 🇦🇷 (10)

**M. Erhard** 🇫🇷 (3) vs **R. Ramos Vargas** 🇪🇸 (WC)

**F. Zavalaga Uculmana** 🇵🇪 (WC) vs **G. Johns** 🇺🇸 (12)

**R. Olivo** 🇦🇷 (4) vs **M. De Krom** 🇳🇱

**K. Drzewiecki** 🇵🇱 (Alt) vs **R. Nijboer** 🇳🇱 (9)

**G. Olivieri** 🇦🇷 (5) vs **F. Romboli** 🇧🇷 (Alt)

**A. Rubio Fierros** 🇲🇽 (Alt) vs **O. Luz** 🇧🇷 (11)

**F. Roncadelli** 🇺🇾 (6) vs **A. Hernandez** 🇲🇽 (Alt)

**I. Carou** 🇺🇾 (Alt) vs **G. Campana Lee** 🇵🇪 (7)

CANCHA CENTRAL – ore 17:30

Gastao Elias vs Rodrigo Varillas

Juan Bautista Torres vs Franco Ribero

Genaro Alberto Olivieri vs Fernando Romboli

Alan Fernando Rubio Fierros vs Orlando Luz

CANCHA 9 – ore 17:30

Mariano Kestelboim vs Luciano Emanuel Ambrogi

Renzo Olivo vs Michiel De Krom

Karol Drzewiecki vs Ryan Nijboer

Fabio Manuel Zavalaga Uculmana vs Garrett Johns (Non prima 00:00)

CANCHA 11 – ore 17:30

Milledge Cossu vs Gonzalo Villanueva

Ignacio Carou vs Gerard Campana Lee

Franco Roncadelli vs Alex Hernandez

Mathys Erhard vs Ricardo Sebastian Ramos Vargas