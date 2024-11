Paolini esulta: “Vittoria speciale, grazie agli italiani di Riyadh”. Humbert dopo la semifinale: “Una vittoria cercata col cuore” (Video delle partite)

Dopo lo storico successo contro Elena Rybakina all’esordio nelle WTA Finals, Jasmine Paolini ha condiviso la sua gioia nelle dichiarazioni post-partita, sottolineando l’importanza di questo risultato ottenuto alla prima apparizione nel torneo delle maestre.

“Sono davvero felice per questa vittoria”, ha esordito l’azzurra, “qui ogni partita è complicata. È sempre difficile giocare contro di lei perché serve davvero bene, colpisce sempre forte e la sua palla è molto pesante.”

L’emozione dell’esordio e le chiavi del successo

La toscana ha ammesso di aver dovuto gestire l’emozione del debutto: “Non era facile perché essendo per me la prima volta ero un po’ condizionata dall’emozione.” Sulla chiave del match ha aggiunto: “Tanto per cominciare sono contenta di aver vinto in due set, poi penso di aver servito bene e sono soddisfatta per il modo in cui ho cominciato gli scambi, per come ho affrontato i vari punti: il campo è veloce quindi non era semplice. E poi penso di essere stata piuttosto solida durante tutto il match.”

Un pensiero speciale è andato al supporto ricevuto dal pubblico italiano presente a Riyadh: “Vedo che ci sono tanti italiani qui, grazie per il supporto!”

ha commentato in conferenza stampa la sua storica vittoria in semifinale contro Karen Khachanov al Masters 1000 di Parigi-Bercy, sottolineando la difficoltà del match e l’importanza del pubblico.

Una vittoria di carattere

“È successo perché non mi aspettavo nulla. Oggi è stato più difficile, mi sentivo meno bene. C’era più tensione. Per me è stata una vera vittoria, perché quando non ti senti bene e non giochi al meglio, ma riesci comunque a scavare a fondo per vincere, non c’è nulla di meglio”, ha dichiarato il francese.

Il supporto del pubblico

“È pura felicità avere 10.000 persone che ti sostengono. Naturalmente traggo energia da loro, è un vantaggio enorme. Come ho detto dall’inizio della settimana, gioco con il cuore e voglio condividere questi momenti con loro. Ci sono stati momenti in cui ero davvero al limite fisicamente, ma quando ho visto lui avere i crampi e il pubblico che mi spingeva, mi sono sentito di nuovo bene.”

La preparazione per la finale

Parlando della finale contro Zverev, Humbert ha ricordato il match perso lo scorso anno: “La partita contro Zverev dell’anno scorso è stata pazzesca. Il livello di gioco era molto alto. Mi ha dato fiducia. Ci sono partite contro grandi giocatori che non ho vinto, ma non ero lontano. Ora voglio solo recuperare e preparami al meglio. È l’unica cosa che posso controllare per domani, e darò tutto per questa nuova battaglia.”

Il francese ha anche elogiato il lavoro con il suo coach Jeremy Chardy, decisivo nei momenti chiave del match: “All’inizio del terzo set ero molto stanco. Mi ha detto di chiudere gli angoli, di bloccare il servizio, e quando ho sentito che lui stava cedendo, mi ha suggerito di farlo correre. Dopo è stata pura felicità.”