Zverev parla da Parigi: “Mi sono allenato subito dopo il match perché sento di dover migliorare”

Arriva un’ora abbondante dopo la fine della semifinale Alexander Zverev che come consuetudine di questa settimana, dopo il match di torneo va a fare un’ora abbondante di allenamento. Si mormorava che fosse perché aveva cambiato l’equilibrio della racchetta, la tensione delle corde, invece come conferma Alexander la spiegazione è molto più semplice.

D. Alexander congratulazioni per la vittoria, ma vorrei sapere: Vai ad allenarti perché non sei abbastanza stanco?

ALEXANDER ZVEREV: No, non è questo (sorride). Per me, si tratta di migliorare alcune cose. Sento che, Jannik e Carlos, stanno facendo alcune cose meglio di me al momento. Voglio migliorare. Voglio migliorare non per domani, non per oggi o solo per le partite che ho giocato qui. Voglio migliorare in generale anche per l’anno prossimo. Questo è il motivo per cui faccio tanto allenamento qui in questa settimana, per migliorare il mio gioco anche per l’anno prossimo.

D. Sascha, quando dici che Jannik e Carlos stanno facendo le cose meglio di te… Cosa ti preoccupa di più? Quali aspetti ritieni di dover davvero migliorare?

ALEXANDER ZVEREV: “Preoccuparmi”, non lo so. Ma ho la sensazione che siano molto aggressivi. Penso che il tennis stia andando in quella direzione. Penso che quando ricevono una palla facile (Jannik e Carlos), quando sono in posizione di attacco, il 90% delle volte il punto è finito, che si tratti di un vincente o di un errore non forzato. È così che colpiscono la palla forte, è così che sono aggressivi. Penso che in questo aspetto posso migliorare. È quello che sto cercando di fare.

D. Sei un po’ preoccupato di metterti troppa pressione addosso con questo programma di allenamento molto intenso?

ALEXANDER ZVEREV: No. Penso che nel tennis devi sempre migliorare. Se rimani fermo, andrai indietro perché anche gli altri giocatori stanno migliorando. Jannik è migliorato molto quest’anno. Ci sono alcune cose che Carlos ha migliorato, anche. Penso che Novak, negli ultimi 15, 20 anni, sia migliorato ogni singolo anno. Se gli chiedessi se è stato un tennista migliore l’anno scorso, diciamo nel 2023 o nel 2022, o, sai, 10 anni fa quando era più giovane, penso che direbbe che è un tennista migliore ora. Penso che sia perché tutti cercano di migliorare. Se non stai migliorando, stai fermo. Voglio ancora raggiungere i miei obiettivi più importanti. Per questo, so che devo migliorare, perché per ora non sono stato abbastanza buono.

D. La partita non è finita, ma nel caso in cui Ugo Humbert vincesse la partita, puoi dire qualche parola su di lui, sul giocatore che è? Cosa sarebbe per te giocare di nuovo con lui dopo la grande partita che avete giocato insieme l’anno scorso?

ALEXANDER ZVEREV: Sì, è un giocatore aggressivo, uno che va per i suoi colpi. Come hai detto, la partita non è ancora finita e, per me, Karen ha giocato un tennis fantastico nelle ultime settimane. Dobbiamo prima vedere chi sarà il vincitore di quella partita.

D. Sarai il numero 2 al mondo la prossima settimana. Ha un significato speciale?

ALEXANDER ZVEREV: È bello, di sicuro. È bello essere tornato alla posizione più alta in cui sono stato finora. Ovviamente voglio arrivare più in alto, ma per me Jannik ha sicuramente avuto l’anno migliore di questa stagione, e poi Carlos è stato il secondo miglior giocatore dell’anno. Ha vinto due Slam. So che forse sono davanti a lui in classifica, ma ha vinto Wimbledon e Roland Garros. Sono due titoli enormi. Quindi sono loro due ancora i due migliori giocatori al mondo, secondo me, al momento.

D. Immagino sia difficile fare un paragone, ma come valuteresti il tuo livello attuale rispetto al giocatore che eri appena prima del tuo infortunio due anni fa? È la versione migliore di Sascha Zverev oggi? Sei sorpreso di essere tornato così velocemente in cima?

ALEXANDER ZVEREV: Spero di sì. Spero che sia la versione migliore. Quel periodo mi sembra che nel 2021 ci sia stato forse un piccolo cambiamento in arrivo, un po’, perché, sai, i grandi titoli, specialmente alla fine dell’anno nel 2021, sono stati in un certo senso condivisi tra Novak, Daniil e me. Novak ha vinto Wimbledon, Daniil ha vinto gli US Open, io ho vinto le Olimpiadi e le Finals. C’è stato un periodo in il tennis cui si stava in un certo senso muovendo verso la direzione di un piccolo cambiamento, e poi nel 2022 ho sentito che stavo andando in un’ottima direzione al Roland Garros, speravo di realizzare il mio sogno di vincere il Roland Garros. Ero il numero 2 al mondo. Ero molto vicino a diventare anche il numero 1 al mondo. Stava andando in quella direzione, e poi ovviamente c’è stato uno stop di due anni a quel processo. C sono stati due anni in cui non sono stato competitivo per i Grand Slam, non sono stato competitivo per il numero 1 al mondo e cose del genere. Quindi sono felice di essere tornato dove sono, di sicuro, perché non c’è mai stata una garanzia che sarei tornato a questo livello. Quindi di sicuro per me è una grande soddisfazione essere tornato, ma di nuovo, voglio migliorare e voglio andare ancora più in alto.

D. Si parla molto di migliorare e aggiungere qualcosa al tuo gioco. Se dovessi guardare in termini percentuali, quanto pensi di poter migliorare in termini percentuali? Come parte di ciò, ti poni ancora degli obiettivi, diciamo, su base annuale?

ALEXANDER ZVEREV: Il mio obiettivo più grande in questo momento è migliorare le cose in cui penso di essere peggio degli altri. Questo è il mio obiettivo fino all’Australian Open. Ecco perché, sì, sono in finale qui, ne sono estremamente felice, sono estremamente felice di come sto giocando, ma ripeto, questo non è il mio obiettivo principale in questo momento. Ovviamente sono in finale al Masters 1000. È una cosa enorme per me. È grande. È grande per qualsiasi giocatore. È un privilegio essere in finale, ma io e la mia squadra, io e il mio staff tecnico, io e il mio preparatore atletico, ci siamo prefissati un obiettivo che vogliamo migliorare fino alla prossima stagione. Questo è il nostro obiettivo principale. Questa è la nostra visione che vogliamo realizzare. Questo, per me, è l’unico obiettivo che ho al momento.

Da Parigi, il nostro inviato Enrico Milani