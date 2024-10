WTA Jiujiang: Bronzetti eliminata a sorpresa, Trevisan avanza senza problemi

Nel WTA 250 di Jiujiang arrivano notizie contrastanti per il tennis italiano: se Lucia Bronzetti esce a sorpresa al primo turno, Martina Trevisan avanza con una prestazione convincente.

Lucia Bronzetti, testa di serie numero 7 del torneo, è stata eliminata dalla qualificata thailandese Mananchaya Sawangkaew con il punteggio di 6-4 4-6 6-2. Una partita iniziata bene per l’azzurra, che si era portata sul 2-0, ma presto trasformatasi in un incubo con quattro break consecutivi. La riminese ha perso per tre volte consecutive il servizio, permettendo alla thailandese di prendere il comando e chiudere il primo set sul 6-4.

Nel secondo parziale, nonostante due momenti di difficoltà in cui Sawangkaew ha ottenuto il break (nel game iniziale e nel quinto gioco), Bronzetti è riuscita a reagire. Dopo un game combattuto sul 4-4, l’azzurra ha conquistato il set per 6-4. Nel terzo e decisivo set, però, la thailandese ha prevalso per 6-2, guadagnandosi il diritto di sfidare la cinese Saisai Zheng.

Decisamente diverso il cammino di Martina Trevisan, che ha superato agevolmente la wild card locale Wushuang Zheng con un netto 6-1 6-2 in meno di 90 minuti. La toscana ha dominato fin dall’inizio, sfruttando le numerose seconde di servizio dell’avversaria.

Dopo un break in apertura e un momento di difficoltà nel quarto game (dove ha salvato una palla del controbreak), Trevisan ha allungato definitivamente vincendo un game maratona da 22 punti. Il secondo set ha seguito lo stesso copione, con l’azzurra che ha breakkato subito l’avversaria e, nonostante due palle break da salvare in un game, ha chiuso con autorità grazie a un ulteriore break nel settimo gioco.

WTA 250 Jiujiang – hard

1T Zheng – Trevisan 2 incontro dalle 05:00



1T Bronzetti – Sawangkaew 2 incontro dalle 05:00



Marco Rossi