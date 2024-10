Darderi si arrende a Griekspoor: l’olandese domina al servizio a Parigi-Bercy

Luciano Darderi esce di scena al primo turno del Rolex Paris Masters, sconfitto dall’olandese Tallon Griekspoor con il punteggio di 6-3, 6-4 in una partita dominata dal servizio del tennista dei Paesi Bassi.

La superiorità al servizio di Griekspoor è stata evidente: 18 ace totali contro i 6 di Darderi, con una percentuale di punti vinti con la prima palla nettamente superiore. L’azzurro, nonostante alcuni lampi di bel tennis, non è mai riuscito a entrare veramente in partita, soffrendo la velocità del campo e la potenza dei colpi dell’avversario.

La differenza l’ha fatta il servizio di Griekspoor, che ha chiuso l’incontro con ben 18 ace, incluso un game perfetto nel finale con tre ace consecutivi. L’olandese ha mostrato una superiorità netta al servizio fin dall’inizio, aprendo il match con un game perfetto.

Nel primo set il break decisivo è arrivato già nel secondo game, con Darderi che non è mai riuscito a trovare le contromisure al servizio dell’avversario. Griekspoor ha chiuso il parziale 6-3 sfruttando al massimo il vantaggio ottenuto in apertura.

Il secondo set ha seguito lo stesso copione, con l’olandese che ha brekkato Darderi nel terzo game. Nonostante alcuni tentativi di reazione dell’azzurro, incluso un bellissimo vincente di rovescio a rete, Griekspoor è rimasto solido nei suoi turni di battuta, chiudendo 6-4 con tre ace consecutivi nell’ultimo game.

La corsa di Darderi a Parigi-Bercy si ferma così al primo turno, in una partita dove la differenza l’ha fatta principalmente il servizio dell’avversario.

ATP Paris Luciano Darderi Luciano Darderi 3 4 Tallon Griekspoor Tallon Griekspoor 6 6 Vincitore: Griekspoor Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Griekspoor 15-0 ace 30-0 ace 4-5 → 4-6 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-5 → 4-5 T. Griekspoor 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 L. Darderi 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-3 → 2-3 T. Griekspoor 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 T. Griekspoor 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 1-0 → 1-1 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Darderi 2-5 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-4 → 2-5 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 1-4 → 2-4 T. Griekspoor 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 ace 1-3 → 1-4 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 T. Griekspoor 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-2 → 0-3 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 T. Griekspoor 15-0 ace 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 ace ace 0-0 → 0-1