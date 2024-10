WTA 125 Santa Cruz: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Presenza di Nuria Brancaccio

WTA 125 Santa Cruz – Tabellone Principale – terra

(1) Mayar Sherif vs Emiliana Arango

Qualifier vs (WC) Antonia Vergara Rivera

Nuria Brancaccio vs Leyre Romero Gormaz

Martina Capurro Taborda vs (8) Francesca Jones

(4) Laura Pigossi vs Qualifier

Qualifier vs Tara Wurth

Veronika Erjavec vs Jazmin Ortenzi

Noma Noha Akugue vs (7) Panna Udvardy

(5) Darja Semenistaja vs Aliona Bolsova

Selena Janicijevic vs Kristina Mladenovic

Qualifier vs Katarina Zavatska

Julieta Estable vs (3) Julia Riera

(6) Anca Todoni vs (WC) Sol Ailin Larraya Guidi

Carson Branstine vs Anouk Koevermans

Valeriya Strakhova vs (WC) Noelia Zeballos

(WC) Fernanda Labrana vs (2) Chloe Paquet

(1) Carolina Alvesvs (WC) Milce Banzer(2) Tina Smithvs (WC) Sara Montano(3) Daria Lodikovavs (WC) Valery Sumoya(WC) Valentina Zamoravs (WC) Natalia Trigosso