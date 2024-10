WTA 250 Jiujiang: Il Tabellone Principale. Presenza di due azzurre

🇨🇳 WTA 250 Jiujiang – Tabellone Principale – hard

(1) Marie Bouzkova vs Alexandra Eala

(Q) Fangzhou Liu vs (LL) Xinxin Yao

Elena Pridankina vs Ella Seidel

Petra Martic vs (5) Kamilla Rakhimova

(4) Jessica Bouzas Maneiro vs Zarina Diyas

(Q) Xiaodi You vs Viktorija Golubic

Linda Fruhvirtova vs Kathinka Von Deichmann

Yuliia Starodubtseva vs (6) Arantxa Rus

(7) Lucia Bronzetti vs (Q) Mananchaya Sawangkaew

Jana Fett vs (WC) Saisai Zheng

Tamara Korpatsch vs (Q) Priska Nugroho

Laura Siegemund vs (3) Moyuka Uchijima

Anna Bondar vs Arianne Hartono

(WC) Wushuang Zheng vs Martina Trevisan

Mai Hontama vs Sijia Wei

(WC) Shuai Zhang vs (2) Rebecca Sramkova