Tanti italiani in campo nell’Itf Combined del Forte Village

Franco Agamenone accede ai quarti di finale del tabellone maschile del sesto e ultimo degli Itf Combined organizzati sui campi del Forte Village di Santa Margherita di Pula dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna (300.000 euro di montepremi complessivo).

L’italo-argentino ha battuto 7-6(4), 6-1 il ceco Martin Krumich e nei quarti affronterà il qualificato tedesco Diego Dedura-Palomero, che ha eliminato 6-3, 7-6(9) Edoardo Lavagno.

Sconfitte spagnole per le wild card Iannis Miletich (6-2, 6-1 dalla testa di serie numero 4 Daniel Rincon) e Gianluca Cadenasso (6-2, 6-1 dalla numero 5 Pol Martin Tiffon) e per Gabriele Piraino (6-4, 6-4 dalla numero 6 Carlos Sanchez Jover).

Nel torneo femminile, otto italiane vanno al secondo turno. Sono Federica Urgesi (6-2, 3-6, 6-4 sulla qualificata sudafricana Isabella Kruger), Sofia Rocchetti (doppio 6-4 alla qualificata Denise Valente), la wild card Matilde Paoletti (6-1, 6-4 alla qualificata romena Maria Toma) che sfiderà la testa di serie numero 5 Nicole Fossa Huergo (6-0, 6-2 alla qualificata Lavinia Luciano), Martina Spigarelli (6-4, 6-2 nel derby tra qualificate contro Enola Chiesa), la qualificata Vittoria Paganetti (6-2, 7-6 su Diletta Cherubini), oltre a Samira De Stefano e alla wild card Camilla Zanolini che hanno vinto il loro match martedì.

Salutano il torneo la testa di serie numero 1 Giorgia Pedone (6-1, 6-3 dalla romena Irina Fetecau), la numero 8 Silvia Ambrosio (che perde il match giocato in due giorni contro l’ungherese Amarissa Toth per 4-6, 7-6, 6-1) e Anastasia Abbagnato (6-0, 6-3 dalla bulgara Rositsa Dencheva).