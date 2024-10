Bronzetti spezza il tabù: Cristian ko dopo 4 tentativi. L’azzurra ai quarti del WTA 250 di Guangzhou dopo una battaglia di oltre due ore

Una vittoria di carattere proietta Lucia Bronzetti ai quarti di finale del “Guangzhou Open” (WTA 250, montepremi $267.082). L’azzurra, numero 84 del ranking mondiale, ha finalmente spezzato il tabù contro Jaqueline Cristian, superando la rumena numero 74 WTA con il punteggio di 7-6(5) 6-4 in una battaglia di nervi e resistenza.

Nel gigantesco stadio vuoto di Guangzhou, sotto un’umidità opprimente, la riminese ha dimostrato ancora una volta le sue doti di “maratoneta” del tennis. Il primo set è stato un autentico thriller durato 81 minuti, con l’azzurra capace di annullare ben sei set point nel decimo game dopo essere stata sotto 2-0. La tenacia e la geometria dei colpi, marchio di fabbrica della Bronzetti, hanno fatto la differenza nel tie-break, dove la rumena ha pagato a caro prezzo alcune superficialità, particolarmente un attacco di diritto troppo prevedibile sul 5-4.

La seconda frazione ha seguito lo stesso copione, con lunghi scambi dove Bronzetti ha saputo magistralmente alternare traiettorie tese a colpi più carichi, neutralizzando il tennis più aggressivo ma anche più falloso della Cristian. Nonostante un passaggio a vuoto sul 3-3, dove ha mancato due palle break e ceduto il servizio nel gioco successiva, l’italiana non si è disunita. Anzi, ha saputo approfittare del calo nervoso dell’avversaria – culminato in un eloquente sfogo sulla racchetta – per piazzare l’allungo decisivo vincendo la partita per 6 a 4 mettendo a segno dal 3 a 4 un parziale di tre game consecutivi e due break.

Ai quarti di finale, la Bronzetti attende la vincente del derby cinese tra la giovane promessa Sijia Wei (n.135 WTA) e la più esperta Xiyu Wang (n.87), in programma sul Centrale.

WTA Guangzhou Jaqueline Cristian • Jaqueline Cristian 0 6 4 0 Lucia Bronzetti Lucia Bronzetti 0 7 6 0 Vincitore: Bronzetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Jaqueline Cristian 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Jaqueline Cristian 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Jaqueline Cristian 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 2-1* 2*-2 3*-2 3-3* 3-4* 4*-4 5*-4 5-5* 5-6* 6-6 → 6-7 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Jaqueline Cristian 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 Jaqueline Cristian 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0





Marco Rossi