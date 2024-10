ATP 500 Vienna: avanza Berrettini, batte Fucsovics in due set

La grinta e soddisfazione mostrata da Matteo Berrettini dopo aver trasformato il match point all’ATP 500 di Vienna dimostra quanto l’azzurro volesse questa vittoria all’esordio nel torneo austriaco, per continuare un 2024 travagliato dai “soliti” infortuni ma anche impreziosito da tre titoli, e con una classifica da migliorare nelle ultime settimane di tour per essere testa di serie agli Australian Open 2025. Il romano batte per 7-5 6-4 un Marton Fucsovics assai ritrovato – e passato per le qualificazioni, quindi rodato nel torneo – al termine di match davvero ben condotto al servizio e nel quale è stato pronto a strappare un break per set, quanto basta a portare a casa la partita. Matteo non ha concesso alcuna palla break in tutto l’incontro, e ha chiuso con ottimi numeri al servizio: 64% di prime palle in campo, cedendo 5 punti, e solo 8 con la seconda di battuta in gioco. In pratica nei suoi game si è giocato ben poco, mentre in risposta ha posto più problemi al magiaro, bravo per la sua solita fisicità e combattività ma incappato in troppi errori cercando di spingere e attaccare.

Alla fine Matteo ha prevalso riuscendo a prendersi le chance in risposta, strappare un break al foto finish del primo set e scappare avanti a metà del secondo, un parziale nel quale Fucsovics è progressivamente calato, commettendo più errori. Berrettini è stato bravo a reggere nell’ottavo game del secondo set, quando Marton ha disperatamente cercato una reazione una volta sotto di un break. Nonostante poche prime palle in campo in quel game, Matteo ha lavorato bene la palla, sfruttando soprattutto il back di rovescio sul diritto del rivale, con rimbalzi molto bassi che spesso ha gestito con difficoltà. Berrettini è parso in buona condizione fisica, per come ha corso negli scambi ed è stato rapido ad aggredire la palla a metà campo col diritto. Al prossimo turno aspetta il vincente di Tiafoe (testa di serie n.5) o Norrie.

Fucsovics inizia bene al servizio, buon game impreziosito da due volée vincenti, soprattutto la prima (bassa di rovescio) davvero complicata. Bene anche Berrettini, quasi non si scambia e 1 pari. Il magiaro ha passato due match di qualificazione, si vede che è in buona condizione da come impatta la palla e comanda i suoi game. Matteo è molto solido, si porta 3 pari concedendo solo due punti nei suoi turni. In risposta invece il finalista di Wimbledon 2021 non trova la miglior profondità e poi sbaglia qualcosa in difesa. Invece è implacabile col diritto dopo un gran servizio in gioco. Il quarto ace gli vale il 4 pari (ha perso finora solo un punto con la prima palla in campo). Il match si anima sul 5 pari. Berrettini risponde di più, lavora bene la palla col back e provoca due errori di Fucsovic, uno sul 30 pari che gli costa la prima palla break dell’incontro. Marton comanda lo scambio, sposta Matteo ma l’azzurro è bravo a reggere e giocare profondo, e alla fine è l’ungherese a sbagliare un rovescio incrociato che gli costa il break. Berrettini serve sul 6-5. Con un eccellente serve and volley Matteo si procura due set point (40-15), basta il primo, una bordata al centro con il servizio, imprendibile. Un break decide un set molto equilibrato.

Anche il secondo set avanza sui game di battuta. Berrettini vince qualche punto in più in risposta, come nel quarto game dove il romano si ritrova 0-30, ma non riesce ad arrivare nemmeno a palla break. Matteo la chance di break se la conquista sul 2 pari, 30 pari, bravo a rispondere profondo, costringere Fucsovics al classico “tergicristallo” e quindi infilarlo con un preciso diritto cross. Tira una bordata col diritto Berrettini ma la palla gli esce di poco. Non molla la presa l’azzurro, con un back che rimbalza davvero basso provoca l’errore dell’ungherese e seconda palla break. Si salva ancora Fucsovic, col diritto lungo linea pizzica la riga. Sul 3 pari l’ungherese al servizio è di nuovo sotto assedio. Matteo è solido, guadagna campo e provoca due errori del rivale, poi sullo 0-30 Fucsovic sbaglia malamente un diritto d’attacco molto grave, gli costa lo 0-40 e tre palle break consecutive. Con un altro errore di diritto, classico gratuito, Marton conclude un turno di battuta pessimo che porta Berrettini avanti 4-3 e servizio. Cerca di riprendersi disperatamente il break Fucsovic attaccando a tutta L’azzurro trova un bel passante basso sullo 0-15 e poi un ace. È fortunato invece Matteo sul 30 pari, quando il rivale non gioca bene un passante non impossibile su di una volée non definitiva (e nemmeno facile da eseguire). Bravo Berrettini ai vantaggi a vincere uno scambio lunghissimo, fatto di continui back e cambi di ritmo, mostrando anche una buona condizione fisica. Viene a capo di un game complicato Matteo, il primo ai vantaggi sul proprio servizio, per il 5-3. Berrettini chiude l’incontro per 6-4 al secondo match point, con una risposta out di Fucsovics. Nessun rischio al servizio e molta sostanza. Il suo torneo continua.

Marton Fucsovics vs Matteo Berrettini



ATP Vienna Marton Fucsovics Marton Fucsovics 5 4 Matteo Berrettini Matteo Berrettini 7 6 Vincitore: Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-5 → 4-6 M. Fucsovics 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 M. Fucsovics 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 5-7 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 4-3 → 4-4 M. Fucsovics 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Statistica Fucsovic 🇭🇺 Berrettini 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 259 316 Ace 0 7 Doppi falli 3 0 Prima di servizio 37/66 (56%) 37/58 (64%) Punti vinti sulla prima 25/37 (68%) 32/37 (86%) Punti vinti sulla seconda 16/29 (55%) 13/21 (62%) Palle break salvate 2/4 (50%) 0/0 (0%) Giochi di servizio giocati 11 11 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 52 145 Punti vinti sulla prima di servizio 5/37 (14%) 12/37 (32%) Punti vinti sulla seconda di servizio 8/21 (38%) 13/29 (45%) Palle break convertite 0/0 (0%) 2/4 (50%) Giochi di risposta giocati 11 11 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 6/10 (60%) 7/8 (88%) Vincenti 15 17 Errori non forzati 28 22 Punti vinti al servizio 41/66 (62%) 45/58 (78%) Punti vinti in risposta 13/58 (22%) 25/66 (38%) Totale punti vinti 54/124 (44%) 70/124 (56%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 208km/h (129 mph) 224km/h (139 mph) Velocità media prima 198km/h (123 mph) 207km/h (128 mph) Velocità media seconda 166km/h (103 mph) 168km/h (104 mph)





Marco Mazzoni