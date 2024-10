Shapovalov interviene sul caso Sinner e riflette sulla sua carriera

Denis Shapovalov ha espresso il suo punto di vista sul caso doping di Jannik Sinner e ha parlato della sua attuale situazione professionale in un’intervista a Tennis Majors.

Sul caso Sinner

“Alcuni giocatori vengono sanzionati per anni per sostanze contaminate, mentre per altri non accade lo stesso,” ha dichiarato il canadese. “La WADA avrebbe dovuto intervenire immediatamente dopo il primo positivo. Perché intervengono solo ora? Sinner viene torturato e deve giocare in queste circostanze. Se le persone competenti hanno stabilito che è pulito, questo dovrebbe essere nelle linee guida della WADA. Non dovrebbero poter dire mesi dopo: ‘No, ora vogliamo annullarlo’, se avevano già le informazioni. Per i giocatori non è chiaro.”

Problemi fisici e costanza

Shapovalov, ex numero 10 del mondo ora al 95° posto, ha parlato dei suoi problemi fisici: “Il ginocchio ora sta bene, ma sto ancora cercando di tornare al mio massimo livello. L’infortunio ha condizionato tutta la stagione precedente. Durante lo stop non sono riuscito a essere al 100%, neanche all’inizio di questa stagione.”

“Sono in una fase diversa della mia carriera. Ho vissuto molte esperienze: una grande ascesa, un piccolo calo, un infortunio grave. Sto diventando più esperto. Il mio tennis c’è, ma fatico fisicamente a mantenere il massimo livello giorno dopo giorno. Per questo ho battuto giocatori di alto livello, ma il giorno dopo ho giocato male per la stanchezza.”

L’incidente di Washington

Riguardo alla sua squalifica per una discussione con uno spettatore, Shapovalov è critico: “Non sono contento della decisione, per me è stato un errore. È successo in un momento importante della stagione, quando finalmente stavo giocando bene. A Montreal mi sono concentrato troppo e non ho espresso il mio miglior tennis, riflettendosi poi agli US Open.

Mi hanno restituito i 100 punti ma ho perso tutti i soldi. Tra multe e tasse, mi hanno inviato un assegno di 154 dollari, un insulto. L’ATP non ha ammesso l’errore. Altri giocatori hanno fatto cose peggiori senza grandi punizioni. Ho avuto sfortuna e sono ancora infastidito perché non hanno ammesso l’errore. In quel momento non volevo giocare a tennis, ma dopo la Coppa Davis è andata meglio.”