Da Olbia: Finale tra Bellucci e Landaluce. Una poltrona per due alla Cloto Arena (16:45)

Sarà Bellucci-Landaluce la finale della seconda edizione dell’Olbia Challenger. La domenica del Tennis Club Terranova si è aperta con le due semifinali giocate in contemporanea davanti a una folta cornice di pubblico che non si è fatto scoraggiare dal tempo variabile. Nel pomeriggio si assegnerà il titolo del torneo ATP Challenger 125 organizzato da MEF Tennis Events. Per Mattia Bellucci può diventare un giorno speciale, in caso di trionfo entrerebbe in Top 100 toccando addirittura l’88ª posizione mondiale. Dopo la maratona di quasi 4 ore contro Constant Lestienne, la seconda testa di serie ha vinto in 2 ore e 58 minuti contro Dalibor Svrcina con lo score di 7-6(5) 3-6 6-3. L’azzurro avrà 2 ore di riposo e poi troverà dall’altra parte della rete Martin Landaluce, che con una prestazione maiuscola si è garantito la prima finale Challenger della carriera. Lo spagnolo ha dominato con lo score di 6-1 6-3 la sfida contro Matteo Gigante, che mette comunque in archivio un’altra buona settimana. La finale è in programma alle ore 16.45 (diretta Supertennis TV).

Bellucci e Landaluce, una poltrona per due – Capace di rimontare ben due volte un break di svantaggio nel set decisivo, Mattia Bellucci si è superato nella semifinale contro Dalibor Svrcina. Reduce da un quarto di finale da 3 ore e 45 minuti, il tennista di Busto Arsizio è uscito vincitore da un match di 2 ore e 58 minuti con il punteggio di 7-6(5) 3-6 6-3. Questa settimana numero 106 del mondo, il classe 2001 ormai da qualche mese è a un passo dalla Top 100. Per riuscirci già questa settimana l’allievo di Fabio Chiappini dovrà alzare al cielo il trofeo dell’Olbia Challenger. La finale promette spettacolo, con Martin Landaluce motivato nel dare la caccia al primo titolo Challenger della carriera. L’ex numero 1 del mondo under 18, nonché campione dello US Open junior nel 2022, può mettere un tassello fondamentale per la sua giovane carriera. Il classe 2006 quest’anno ha vinto nell’ITF $25.000 di Vila Real de Santo Antonio il primo titolo da professionista. Già capace di salire alla 232ª posizione della classifica ATP, il talento della Rafa Nadal Academy con i risultati di questa settimana si è già garantito l’ingresso tra i primi 200. Vincendo il torneo, da domani si collocherebbe intorno alla posizione numero 160 a seconda da ciò che accadrà nelle altre finali di giornata.

Risultati domenica 20 ottobre

Semifinali

Martin Landaluce b. Matteo Gigante (7) 6-1 6-3

Mattia Bellucci (2/WC) b. Dalibor Svrcina 7-6(5) 3-6 6-3