Record storico: a Sinner il montepremi più alto del tennis mondiale

Il Six Kings Slam 2024 entra nella storia del tennis non solo per il cast stellare dei partecipanti, ma anche per il montepremi senza precedenti. Il torneo di esibizione in Arabia Saudita, che ha visto la partecipazione di sei tra i più grandi campioni del circuito – Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Daniil Medvedev e Holger Rune – ha stabilito un nuovo record per quanto riguarda il premio in denaro.

Sinner, trionfatore dell’evento, si è aggiudicato un premio di 6 milioni di dollari, la cifra più alta mai assegnata in un torneo di tennis. Questo montepremi straordinario sottolinea l’importanza strategica dell’evento per l’Arabia Saudita, decisa a ritagliarsi un ruolo di primo piano nel panorama tennistico mondiale.

Il successo del Six Kings Slam potrebbe rappresentare un punto di svolta per il tennis in Medio Oriente, aprendo nuovi scenari per il futuro del circuito professionistico in questa regione.





Marco Rossi