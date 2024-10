Sinner trionfa alla Six Kings Slam: battuto Alcaraz in rimonta (sintesi video della finale)

Jannik Sinner ha conquistato la Six Kings Slam 2024, superando Carlos Alcaraz in una finale di alto livello con il punteggio di 6-7(5), 6-3, 6-3 in 2 ore e 21 minuti di gioco. Il numero uno del mondo ha confermato il suo eccellente momento di forma, rimontando dopo un primo set combattuto.

L’atmosfera prima del match era rilassata, con entrambi i giocatori che hanno mostrato il loro caratteristico buon umore durante le presentazioni. Un contrasto interessante con la semifinale precedente tra Djokovic e Nadal (46 Slam in due), con Sinner e Alcaraz che rappresentano il presente e il futuro del tennis con i loro 6 Slam complessivi.

Sinner ha ricevuto un premio di 6 milioni di dollari. Questo rappresenta uno dei premi in denaro più alti mai assegnati in un torneo di tennis, anche se trattandosi di un’esibizione non vengono assegnati punti per il ranking ATP. Va anche ricordato che tutti i partecipanti al torneo hanno ricevuto un compenso base di 1,5 milioni di dollari solo per la partecipazione

L’incontro ha visto Sinner prendere l’iniziativa nelle fasi iniziali, ma Alcaraz ha risposto alzando il ritmo. Il primo set si è risolto al tie-break a favore dello spagnolo, dopo scambi di altissima intensità.

Nel secondo set, nonostante i tentativi di Alcaraz di variare il gioco con frequenti discese a rete, Sinner ha trovato le contromisure appropriate. L’italiano ha poi mantenuto il controllo nel set decisivo, completando la rimonta e aggiudicandosi il torneo.

Parlando del set decisivo, Sinner ha dimostrato una maggiore solidità mentale e fisica. Dopo i primi game equilibrati, l’azzurro è riuscito a trovare il break decisivo nell’ottavo gioco grazie a una serie di risposte profonde che hanno messo in difficoltà il servizio di Alcaraz. Il numero uno del mondo ha mantenuto il vantaggio con autorità, gestendo bene l’ultimo turno battuta a 0 e contenendo i tentativi di rimonta dello spagnolo.

Sinner ha chiuso il match sul 6-3, mostrando una particolare efficacia nei momenti cruciali e confermando la sua capacità di alzare il livello nei finali di partita, una caratteristica che lo sta contraddistinguendo in questa fase della sua carriera.

Questa vittoria conferma l’ottimo stato di forma di Sinner e aggiunge un nuovo capitolo a una rivalità che promette di regalare ancora molte emozioni al tennis mondiale.

Exhibit Exhibition Six Kings Slam Sinner J. Sinner J. (5) 6 6 6 Alcaraz C. Alcaraz C. 7 3 3 Vincitore: Jannik Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Sinner J. 3-3 Alcaraz C. 3-2 → 3-3 Sinner J. 1-1 Alcaraz C. 1-0 → 1-1 Sinner J. 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Alcaraz C. 3-3 Sinner J. 3-2 → 3-3 Alcaraz C. 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato (5) 6-7 Risultato 6-6 Alcaraz C. 5-4 Sinner J. 4-4 → 5-4 Alcaraz C. 4-3 → 4-4 Alcaraz C. 2-1 Sinner J. 1-1 → 2-1 Alcaraz C. 1-0 → 1-1





Francesco Paolo Villarico