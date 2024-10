L’ultimo ballo di Nadal e Djokovic: il serbo vince il terzo posto alla Six Kings Slam

Novak Djokovic ha conquistato il terzo posto alla Six Kings Slam superando Rafa Nadal per 6-2 7-6, in quello che potrebbe essere stato l’ultimo capitolo di una delle più grandi rivalità nella storia del tennis.

Il match ha rappresentato il 61° confronto tra i due campioni, un duello che negli ultimi 16 anni ha regalato al tennis mondiale 29 finali (16 vinte da Djokovic, 13 da Nadal).

Il primo set ha visto un Nadal in difficoltà al servizio, con cinque doppi falli in momenti cruciali. Il maiorchino ha mostrato evidenti segni di ruggine agonistica, non riuscendo a contrastare la solidità di un Djokovic ancora al top del tennis mondiale. Perso subito il servizio, Nadal non è riuscito a trovare varchi nel gioco impeccabile del serbo.

Nel secondo set, nonostante un nuovo break subito in apertura, Nadal ha mostrato lampi del suo tennis migliore, recuperando lo svantaggio e regalando al pubblico alcuni bei colèi. Sul 5-4 Djokovic, quando il match sembrava chiuso, Nadal ha tirato fuori l’orgoglio del campione, strappando il servizio al serbo e portando il set al tie-break. Qui, tuttavia, Djokovic ha prevalso, chiudendo l’incontro.

Il momento più emozionante è arrivato dopo l’ultimo punto, quando i due rivali si sono stretti in un caloroso abbraccio, simbolo perfetto di una rivalità che ha scritto pagine indelebili nella storia del tennis. Come ha detto lo stesso Nadal annunciando il suo ritiro, “tutto ha un inizio e una fine”. E questo finale, più che un momento di tristezza, rappresenta l’occasione per celebrare una delle più grandi rivalità sportive di tutti i tempi.

Exhibit Exhibition Six Kings Slam Djokovic N. Djokovic N. 6 7 Nadal R. Nadal R. 2 6 Vincitore: Novak Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Risultato 6-6 → 7-6 Djokovic N. 5-6 → 6-6 Nadal R. 5-5 → 5-6 Djokovic N. 5-4 → 5-5 Nadal R. 4-4 → 5-4 Djokovic N. 3-4 → 4-4 Nadal R. 3-3 → 3-4 Djokovic N. 2-3 → 3-3 Nadal R. 2-2 → 2-3 Djokovic N. 1-2 → 2-2 Nadal R. 1-1 → 1-2 Djokovic N. 0-1 → 1-1 Nadal R. 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Djokovic N. 5-2 → 6-2 Nadal R. 4-2 → 5-2 Djokovic N. 3-2 → 4-2 Nadal R. 3-1 → 3-2 Djokovic N. 2-1 → 3-1 Nadal R. 2-0 → 2-1 Djokovic N. 1-0 → 2-0





Francesco Paolo Villarico