Six Kings Slam: I risultati delle Semifinali. Sinner in finale. Ora sfiderà Carlos Alcaraz che ha sconfitto Nadal in due set

Carlos Alcaraz continua la sua avventura in Arabia Saudita con una nuova vittoria di prestigio. Il numero due del mondo ha superato Rafa Nadal con il punteggio di 6-3, 6-3 in un’ora e 20 minuti di gioco, nella semifinale della Six Kings Slam 2024.

Nonostante si trattasse di un’esibizione, l’attesa per questo confronto tutto spagnolo era altissima. La famiglia di Nadal era presente, consapevole che questi potrebbero essere tra gli ultimi match della carriera del campione maiorchino.

Alcaraz ha dominato fin dall’inizio, vincendo i primi otto punti dell’incontro. Il suo potente diritto ha brillato sul campo, senza timore nei lunghi scambi contro un avversario che aumentava progressivamente la pressione. Nonostante la resistenza di Nadal, che ha mostrato colpi di grande classe, Alcaraz è riuscito a conquistare il primo set.

Nel secondo parziale, il murciano ha accelerato ulteriormente il ritmo. Nadal ha cercato di rispondere, ma non è stato sufficiente per fermare un Alcaraz in buona forma. Né i vincenti fulminanti né le risposte profonde di Rafa sono riusciti a scalfire la solidità del giovane spagnolo.

La partita si è conclusa con un abbraccio simbolico tra i due campioni alla rete, a testimonianza del rispetto reciproco che va oltre la competizione.

Questo match ha evidenziato due aspetti importanti: da un lato, la crescente maturità e forza di Alcaraz, sempre più dominante; dall’altro, ha mostrato che Nadal, nonostante si avvicini al termine della sua carriera, possiede ancora un tennis solido e di alto livello.

Con questa vittoria, Alcaraz si è guadagnato l’accesso alla finale della Six Kings Slam, dove affronterà Jannik Sinner in quello che si preannuncia come un duello al vertice del tennis mondiale.

ESIBIZIONE Six Kings Slam 🇸🇦 (Arabia Saudita), cemento (al coperto) – Semifinali

18:30 Djokovic N. 🇷🇸 – Sinner J. 🇮🇹



20:00 Alcaraz C. 🇪🇸 – Nadal R. 🇪🇸



ESIBIZIONE Six Kings Slam 🇸🇦 (Arabia Saudita), cemento (al coperto) – Quarti di Finale

18:30 Medvedev D. 🇷🇺 – Sinner J. 🇮🇹



20:00 Rune H. 🇩🇰 – Alcaraz C. 🇪🇸



Partecipanti:

• Rafael Nadal

• Novak Djokovic

• Carlos Alcaraz

• Jannik Sinner

• Daniil Medvedev

• Holger Rune

Formato del torneo:

L’evento si svolgerà a Riyadh, in Arabia Saudita, con tre giorni di competizione e uno di riposo tra semifinali e finale. Il formato prevede l’eliminazione diretta, con due quarti di finale, due semifinali, la finale e l’incontro per il terzo e quarto posto. Djokovic e Nadal accedono direttamente alle semifinali.

Calendario:

• Giovedì 17 ottobre (Semifinali):

18:30 – Djokovic vs Sinner

A seguire – Nadal vs Alcaraz

• Sabato 19 ottobre:

17:30 – Finale 3°/4° posto

A seguire – Finale

Montepremi:

Uno degli aspetti più attraenti di questa esibizione è senza dubbio il montepremi record nella storia del tennis: il vincitore si aggiudicherà 6 milioni di dollari. Tutti i partecipanti riceveranno 1,5 milioni di dollari solo per la partecipazione. Essendo un torneo di esibizione non ufficiale, non verranno assegnati punti per il ranking ATP.