Six Kings Slam: I risultati dei Quarti di Finale. Alcaraz vince facile. Definite le semifinali di domani

Carlos Alcaraz ha offerto una prestazione di alto livello, sconfiggendo Holger Rune con il punteggio di 6-4, 6-2 in appena 1 ora e 12 minuti di gioco, assicurandosi così un posto nelle semifinali del Six Kings Slam. Il numero due del mondo affronterà ora Rafa Nadal in quello che si preannuncia come un entusiasmante derby spagnolo.

La partita tra i due giovani talenti è iniziata a ritmo serrato, con i servizi che inizialmente dominavano lo scambio. Tuttavia, Alcaraz non ha impiegato molto a trovare il giusto timing con il suo potente dritto, aumentando la velocità degli scambi e mettendo sotto pressione Rune. Un break precoce, confermato con autorità, ha dimostrato l’incredibile fiducia con cui il murciano si è presentato a questa esibizione in Arabia Saudita. Con queste ottime sensazioni, il recente vincitore del torneo di Pechino si è assicurato il primo set.

Sull’onda dell’entusiasmo, Carlos ha iniziato il secondo set con un nuovo break, avvicinandosi considerevolmente alla vittoria contro un Holger che non stava esprimendo il suo miglior tennis al servizio. Nemmeno il suo caratteristico dritto inside-in riusciva a salvarlo dall’inevitabile. Rune sembrava in costante difficoltà, senza idee per rispondere al gioco del numero due del mondo, che lo sorprendeva anche nelle salite a rete.

Proprio come Jannik Sinner aveva fatto poco prima nel suo incontro, il murciano non ha avuto pietà del danese. Senza fare nulla di straordinario, ma giocando con sicurezza e senza paura, Alcaraz ha rischiato in diverse occasioni, producendo colpi spettacolari sia di dritto che di rovescio, risultati irraggiungibili per un avversario che non riusciva a trovare le contromisure adeguate.

ESIBIZIONE Six Kings Slam 🇸🇦 (Arabia Saudita), cemento (al coperto) – Quarti di Finale

18:30 Medvedev D. 🇷🇺 – Sinner J. 🇮🇹



20:00 Rune H. 🇩🇰 – Alcaraz C. 🇪🇸



Exhibit Exhibition Six Kings Slam Rune H. Rune H. 4 2 Alcaraz C. Alcaraz C. 6 6 Vincitore: Carlos Alcaraz

Partecipanti:

• Rafael Nadal

• Novak Djokovic

• Carlos Alcaraz

• Jannik Sinner

• Daniil Medvedev

• Holger Rune

Formato del torneo:

L’evento si svolgerà a Riyadh, in Arabia Saudita, con tre giorni di competizione e uno di riposo tra semifinali e finale. Il formato prevede l’eliminazione diretta, con due quarti di finale, due semifinali, la finale e l’incontro per il terzo e quarto posto. Djokovic e Nadal accedono direttamente alle semifinali.

Calendario:

• Giovedì 17 ottobre (Semifinali):

18:30 – Djokovic vs Sinner

A seguire – Nadal vs Alcaraz

• Sabato 19 ottobre:

17:30 – Finale 3°/4° posto

A seguire – Finale

Montepremi:

Uno degli aspetti più attraenti di questa esibizione è senza dubbio il montepremi record nella storia del tennis: il vincitore si aggiudicherà 6 milioni di dollari. Tutti i partecipanti riceveranno 1,5 milioni di dollari solo per la partecipazione. Essendo un torneo di esibizione non ufficiale, non verranno assegnati punti per il ranking ATP.